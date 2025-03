Monaco en chiffres : Le recensement 2024 dévoile un microcosme international

L’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques (IMSEE) dévoile le portrait de ses 38 423 résidents en 2024, révélant une diversité exceptionnelle et des tendances démographiques qui redessinent progressivement le visage de ce territoire cosmopolite.

Dans ce microcosme méditerranéen, les Monégasques représentent désormais près d’un quart (24,1%) des résidents avec 9 262 personnes. Ils devancent de peu les Français (21,8%) et les Italiens (19,5%). Le quatuor des nationalités les plus représentées est complété par les Britanniques (7,6%).

Plus surprenant, les Suisses et les Russes affichent exactement le même pourcentage (3,1%), suivis par les Belges (2,7%), les Allemands (2,5%), puis les Portugais et Néerlandais à égalité (1,3%).

Un flux migratoire sélectif

La croissance démographique reste mesurée avec seulement 56 nouveaux résidents (+0,1%) sur l’année écoulée. Cependant, ces nouveaux arrivants présentent un profil intéressant : ils viennent principalement de France (30,9%), du Royaume-Uni (15%) et d’Italie (9,4%).

Une nuance importante : ces chiffres indiquent leur provenance géographique, non leur nationalité. Ainsi, nombreux sont ceux qui arrivent du Royaume-Uni tout en possédant des passeports d’autres pays.

Une pyramide des âges en évolution

Ces nouveaux résidents contribuent au rajeunissement de la population monégasque. Avec une moyenne d’âge de 44,6 ans (45,7 pour les hommes, 43,4 pour les femmes), ils sont légèrement plus jeunes que l’ensemble des résidents (47,3 ans).

La structure démographique actuelle montre une prédominance des 50-64 ans (23,5%), suivis par les 65-79 ans (18,1%) et les 35-49 ans (17%). Les jeunes adultes (18-34 ans) représentent 15,8% des résidents, tandis que les moins de 18 ans constituent 16,1% de la population. Les seniors de plus de 80 ans atteignent quant à eux 9,4%.

Cette radiographie démographique illustre l’attractivité persistante d’un territoire où la diversité des origines forge l’identité singulière de Monaco.

