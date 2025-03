Primo Cup – Trophée UBS : La voile monégasque brille et s’impose sur le circuit international

Plus de 400 marins, 90 équipages et 10 nations se sont affrontés lors d’une édition exceptionnelle, marquée par des conditions techniques exigeantes. Durant trois jours, les compétiteurs ont rivalisé d’adresse et de stratégie, sous un vent d’est médium qui a mis à l’épreuve leur maîtrise de la mer. À l’issue de cette bataille, ce samedi 8 mars, les favoris ont répondu présents, mais des surprises se sont également invitées sur les podiums.

Quatre décennies de passion, de régates de haut niveau et de compétitions acharnées : la Primo Cup – Trophée UBS confirme une fois encore son statut d’épreuve reine de la monotypie. Depuis sa création en 1985 par le Prince Albert II, la Primo Cup s’est imposée comme une référence incontournable du circuit international.

Aujourd’hui, l’événement attire les meilleurs marins du monde et bénéficie du soutien d’UBS, de la Mairie de Monaco et de l’équipementier North Sails. Pour Bernard d’Alessandri, Secrétaire Général du Yacht Club de Monaco, la réussite de la Primo Cup est le fruit d’un savoir-faire acquis au fil des années : « Après plus de 40 ans d’expérience, nous avons acquis un véritable savoir-faire, ce qui contribue pleinement au succès de cet événement. L’organisation de régates internationales est une tradition en Principauté ».

40e Primo Cup – Trophée UBS : Les Monégasques se distinguent en J/70 et en Smeralda 888

ClubSwan 28 : Hatari domine le classement

Cette année, les ClubSwan 28 ont fait leur apparition dans la compétition, et le Japon a brillé avec la victoire de Hatari. L’équipage nippon a livré une bataille féroce face à Anya Race (Suisse) pour décrocher la victoire. Black Swan (Y.C.M.), mené par Lorenzo Bortolotti, a complété le podium. Ce dernier a souligné l’importance de Monaco comme tremplin pour la saison : « Nous sommes ravis de faire nos débuts ici à Monaco. C’est un cadre idéal pour lancer la saison et mesurer les performances face aux meilleures équipes internationales ».

J/70 : G-Spot rafle la mise

Dans la catégorie reine des J/70, Giangiacomo Serena di Lapigio, à la barre de G-Spot (Y.C.M.), a survolé la compétition avec une série de courses parfaitement maîtrisées. Le Monégasque a remporté le prestigieux Trophée Perpétuel, décerné au vainqueur de la classe la plus représentée. Derrière lui, Denis Infante (Euro Voiles, France) a fait bonne figure mais n’a pas pu prendre la tête. Stefan Seger (Ailoa, Suisse) s’est classé troisième. Dans la catégorie Corinthien, Euro Voiles a triomphé devant Ailoa et Emanuel Muller (Jalla Jalla, Suisse).

Smeralda 888 : Giada, la maîtrise incarnée

Imbattable tout au long du week-end, l’équipage de Giada (Germano Scarpa, Italie) a dominé la classe Smeralda 888 avec un quasi-sans-faute. Malgré les attaques de Django, barré par Giovanni Lombardi (Y.C.M.), et de Millennium Falcon (Marco Favale, Y.C.M.), Giada a été implacable, et c’est sans surprise que l’équipage s’est imposé sur le podium.

Longtze Premier : La Suisse en force

La classe Longtze Premier a vu l’équipage suisse Shensu (Suisse) se distinguer avec une domination impressionnante. Menant la course dès le début, ils ont creusé l’écart au fil des manches pour décrocher la victoire face à QI (Suisse) et Xiaolong Racing (Allemagne), qui n’ont pas réussi à inverser la tendance.

L’épreuve des Cape 31 a été marquée par un affrontement familial spectaculaire entre Adrien et Robin Follin. Adrien, à la barre de Give Me Five (Y.C.M.), a remporté la victoire avec brio, devant son frère Robin (Solano, France). Un duel fraternel qui a captivé les spectateurs et relégué les Irlandais d’Adrenalin (Irlande) à la troisième place.

Monaco Sportsboat Winter Series : Stefano Roberti couronné

La victoire en Monaco Sportsboat Winter Series a couronné Stefano Roberti (Piccinina), qui a dominé le championnat tout au long des quatre actes de cette saison hivernale. Le Monégasque a signé une victoire éclatante, devant Euro Voiles, tandis que Giangiacomo Serena di Lapigio (G-Spot) a complété le podium. Dans la catégorie Corinthien, Euro Voiles a pris la tête devant Irruenza (Matteo Scandolera, Y.C.M.) et Rhubarbe (Suisse).

Le futur de la voile à Monaco

L’ambiance de la Primo Cup ne faiblit pas et l’organisation, fidèle à son engagement pour la voile de haut niveau, annonce déjà de futurs événements emblématiques. Le Trophée Virginie Hériot, du 14 au 16 mars 2025, mettra à l’honneur l’excellence féminine en voile, portée par les Pink Wave, un collectif de cinquante régatières du Y.C.M.

Plus tard dans l’année, le Yacht Club de Monaco se lancera dans l’Admiral’s Cup, une compétition de renommée mondiale qui réunira les meilleurs marins à partir du 17 juillet 2025. Le projet est porté par Pierre Casiraghi, vice-président du Y.C.M., et Peter Harrison, membre engagé du club. Ils seront accompagnés par des marins de renom : Boris Herrmann, Will Harris (tous deux de la Team Malizia) et Cole Brauer, première Américaine à avoir bouclé un tour du monde en solitaire sans escale en 130 jours.

