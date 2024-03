40e Primo Cup – Trophée UBS : Les Monégasques se distinguent en J/70 et en Smeralda 888

Dans des vents allant de 8 à 18 nœuds, la 40e Primo Cup – Trophée UBS a été aussi intense qu’haletante pour les 400 concurrents et 10 nations en lice.

En J/70, série la plus représentée avec une cinquantaine de bateaux, les Monégasques ont confirmé leur domination, avec la victoire de Giangiacomo Serena di Lapigio (G-Spot). En Corinthien, Cesare Gabasio (TinnJ70) s’est hissé à la deuxième place, derrière les Suisses de Jerry. Les hommes de Canard à l’Orange menés par Achille Onorato du Y.C.M. ont également connu les joies du succès en Smeralda 888.

Le Yacht Club de Monaco a également mis en avant ses jeunes pousses, comme Roman Lampert (11 ans), Ludovica Bonelli (14 ans), Louis Pompée (9 ans) et Joséphine Dobbelaere (10 ans). « Habitués à des lignes de départs en Optimist avec 90 bateaux, ils étaient sereins et sans complexe, a confié Margaux Meslin, leur coach qui naviguait avec eux à bord du J/70 Team Optimist. Je les ai vus gagner des départs au comité à côté de pointures, ou encore en plein surf, sous spi, le sourire aux lèvres. C’était une expérience fantastique. »

En Longtze Premier, les Suisses de Shensu l’ont emporté avec 3 points d’avance sur les Allemands de Wetfeet. Majoritaire dans cette série, la Suisse a complété le podium avec la troisième place de QI. La Primo Cup-Trophée UBS, qui fait la part belle aux classes émergentes, a permis cette année aux Cape 31 (monotype de 10 mètres) de goûter au plan d’eau monégasque pour la première fois.

Conceptualisé par Lord Irvine Laidlaw, régatier aguerri, dessiné par Mark Mills et construit au Cap en Afrique du Sud, le Cape 31 est optimisé pour les performances au près et au large dans la brise, tout en conservant ses capacités dans l’air plus léger. Dans cette série, Robin Follin (Give me Five) s’est imposé. Guido Miani (Squirt) et Loïc Pompée (Bellini), tous deux du Y.C.M., se sont respectivement classés quatrième et cinquième.

Le joli tir groupé des pensionnaires du Yacht Club de Monaco

Cette 40e édition a également permis de dévoiler Junda KII, une nouvelle série mettant l’accent sur la durabilité avec l’utilisation de matériaux recyclés notamment pour les voiles. « Conçu à Monaco et pensé pour un équipage de seulement deux personnes, Junda KII procure l’avantage de ne pas avoir à gérer un équipage trop nombreux » a commenté Ludovico Fassitelli, membre du Y.C.M. et à l’initiative du projet.

Le vainqueur 2019 de la Primo Cup en J/70 est revenu sur la technologie présente à bord avec un instrument qui établit un réseau GPS entre les bateaux sur la ligne de départ, pour que le jury voit immédiatement lesquels franchissent la ligne au bon moment. « Cela évite tous les problèmes liés au « rappel général », qui se produisent lorsque trop de bateaux franchissent la ligne trop tôt. »

A noter qu’en marge de cette 40e édition était organisé également le quatrième et dernier acte des Monaco Sportsboat Winter Series, une série de régates disputées entre novembre et mars. Pour cette 11e édition, 18 manches ont été disputées. Le Monégasque Giangiacomo Serena di Lapigio (G-Spot) a fait coup double en remportant sans grande surprise le classement final, avec 33 points d’avance devant un autre sociétaire du Y.C.M., Pierrik Devic (Raph Seven Yacht). En Corinthien, les membres du Yacht Club de Monaco, Cesare Gabasio (TinnJ70) et Matteo Scandolera (Irruenza), ont terminé premier et deuxième. Le Suisse Lorenz Kausche (Rhubarbe) a lui pris la troisième place.

Le Y.C.M. donne désormais rendez-vous aux acteurs du yachting les 21 et 22 mars à l’occasion de la prochaine Monaco Ocean Week durant laquelle le Club organise une journée dédiée au yachting (21 mars) avec le 13e Symposium Environnemental-A Day of Exploration organisé en collaboration avec The Explorers Club de New York. Cette journée sera suivie de la cérémonie des YCM Explorer Awards « La Belle Classe Superyacht », en plus du deuxième Monaco Smart Yacht Rendezvous (21 et 22 mars).

Les résultats

J/70

1er: Giangiacomo Serena di Lapigio (G-Spot) – MON – 5 points

2e: Thomas Studer (Jerry) – SUI – 30 points

3e: Graeme Peterson (Moonlight II) – MON – 34 points

Smeralda 888

1er: Achille Onorato (Canard à l’Orange) –MON – 7 points

2e : Giovanni Lombardi Stronati (Django) – MON – 13 points

3e : Paolo Rotelli (Black Star) – MON – 17 points

Cape 31

1er: Robin Follin (Give me Five) – FRA – 9 points

2e: Michael Wilson (Shotgunn) – IOM – 9 points

3e : Pascal Feryn (Solano II) – FRA – 12 points