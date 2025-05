Adriana Karembeu à Monaco : « C’est l’endroit où je me sens le plus chez moi »

L’actrice et mannequin Adriana Karembeu entretient depuis plus de seize ans une relation étroite avec Monaco.

Résidente du Rocher, elle y a trouvé un havre de stabilité, loin du tumulte de sa vie professionnelle entre Paris et Marrakech. Un ancrage durable qu’elle évoque dans une récente interview exclusive accordée à Purepeople, à l’occasion de la 21e édition du concours Top Model International, dont elle est la marraine.

« Monaco, c’est l’endroit où je me sens le plus chez moi », affirme-t-elle. « C’est un endroit qui m’a merveilleusement bien accueillie, où je me sens en sécurité, c’est un havre de paix pour moi. » Cette installation dans la Principauté ne doit rien au hasard. Déjà adolescente, Adriana Karembeu en rêvait : « Ça a toujours été mon rêve d’habiter près de la mer. Je l’avais dit à mon petit-ami quand j’avais 16 ans et il m’avait répondu qu’il ne pouvait pas m’offrir ça. Alors, aujourd’hui, je suis très très heureuse d’avoir pu me l’offrir. »

Un lien fort avec Monaco

En août 2018, c’est au centre hospitalier Princesse-Grace qu’elle a donné naissance à sa fille Nina. Un événement d’autant plus significatif qu’il s’inscrivait dans un parcours de maternité long et difficile. Mariée à l’homme d’affaires Aram Ohanian, Adriana Karembeu a connu plusieurs épreuves, dont une fausse couche en 2016, avant la naissance de son enfant, qualifiée par elle-même de « bébé miracle ». Aujourd’hui, Nina vit à Marrakech, tandis qu’Adriana Karembeu continue de gérer un emploi du temps chargé, partagé entre le Maroc, Paris où elle travaille et Monaco où elle se ressource. « Je vis dans mes valises. Je prends l’avion tous les trois jours. Je mets 7h30 porte à porte entre le Maroc, Paris et Monaco », poursuit-elle dans l’interview.

