Mika Häkkinen, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Thierry Neuville, Matt Pokora… prochainement réunis à Monaco pour un événement caritatif d’envergure

Le Souverain et le Prince Héréditaire Jacques aux côtés de Carlos Sainz et Pierre Gasly lors de l'édition 2022 © Michael Alesi - Direction de la Communication

Quelques jours avant le Grand Prix de Formule 1, la Racing Stars Football Cup, un match de football unique en son genre, va réunir sportifs de haut niveau et stars internationales au cœur du Stade Louis-II. Le tout, au profit de deux nobles causes.

L’emblématique tradition d’avant Grand Prix, anciennement le World Stars Football Match, fait son grand retour en Principauté sous un nouveau nom. Les Barbagiuans de Monaco organisent la première édition de la « Racing Stars Football Cup », un événement caritatif qui promet de faire vibrer le Stade Louis-II le mercredi 21 mai dès 15h.

Cette rencontre, placée sous le Haut Patronage du Prince Albert II, relance une tradition vieille de plus de trois décennies, désormais portée par le fils de la Princesse Stéphanie, Louis Ducruet.

World Stars Football Match : Les pilotes de Formule 1 ont fait le show

Un casting d’exception qui mélange les univers

Pierre Gasly, Carlos Sainz, Isack Hadjar, Thierry Neuville… Les grandes figures du sport automobile et champions de F1, F2, ou encore F3 constitueront l’équipe des Nazionale Piloti et affronteront les habitués des Barbagiuans comme Ludovic Giuly, Flavio Roma, Javier Chevanton ou encore la charnière centrale Gaël Givet – Sébastien Squillaci.

Mais cette édition 2025 innove en intégrant d’autres sportifs de renom, comme le combattant français de MMA Benoît Saint Denis « God of War », qui porteront pour la première fois le prestigieux maillot des Barbagiuans.

« C’est aussi ça, les Barbagiuans ! Il me semble important de sortir des sentiers battus et intégrer d’autres athlètes de très haut niveau au sein de l’effectif. C’est une initiative qui s’inscrit dans le cadre de notre développement », explique Louis Ducruet, président du club.

L’événement dépasse même le cadre purement sportif avec la participation annoncée du chanteur Matt Pokora, des humoristes Paul Mirabel et Ragnar Le Breton, ou encore du mannequin Baptiste Giabiconi. « Le 21 mai sera une grande fête pour tous, avec des personnalités qui correspondent parfaitement aux valeurs qui nous sont chères », garantit le neveu du Souverain.

Mika Häkkinen comme ambassadeur de renom

Double champion du monde de F1 (1998 et 1999), Mika Häkkinen endossera le rôle d’ambassadeur de cette première Racing Stars Football Cup. « J’étais très enthousiaste et honoré lorsque Louis Ducruet et son équipe m’ont proposé d’endosser ce rôle qui me tient très à cœur, d’autant plus que l’événement soutiendra cette année deux grandes causes », déclare le pilote finlandais.

Vainqueur du Grand Prix de Monaco en 1998 et résident monégasque, il garde un attachement particulier pour la Principauté : « J’ai de grands souvenirs ici, notamment l’année de ma victoire. Remporter cette course est forcément spécial pour n’importe quel pilote ayant eu ce privilège. C’était il y a longtemps mais je suis encore là et honoré d’être aux côtés de la famille princière pour contribuer à la réussite de cette première Racing Stars Football Cup. »

Le champion finlandais invite bien entendu les passionnés à participer à l’événement : « Le sport rassemble toujours des personnes de divers horizons, sur les terrains et chez les passionnés… dans un esprit convivial et compétitif, à l’image de l’événement. C’est une réelle opportunité pour les fans qui seront présents de passer un moment à proximité de leurs idoles. »

Un match au service de la bonne cause

Fidèles à leurs principes, les Barbagiuans de Monaco poursuivent leurs actions caritatives en soutenant deux associations lors de cette édition 2025.

Dix ans après le tragique accident ayant coûté la vie au pilote Jules Bianchi, l’association fondée en son nom par son père Philippe Bianchi sera l’une des bénéficiaires des fonds récoltés. « Depuis la disparition de Jules le 17 juillet 2015, nous avons décidé, avec sa maman et mes enfants, de fonder une association en son hommage et mener des actions, principalement destinées à soutenir l’hôpital l’Archet à Nice et plus précisément le service des cérébraux lésés, où Jules a été hospitalisé pendant huit mois », explique M. Bianchi.

Également soutenue par l’événement, l’association Be Safe Monaco, fondée par Camille Gottlieb, fille de la Princesse Stéphanie, œuvre pour sensibiliser aux dangers de l’alcool au volant. « La présence de personnalités notamment issues du sport automobile est forcément bénéfique pour la portée de nos revendications. Être associée à un tel événement est un honneur, cela renforce le fait que le message transmis par l’association est légitime », souligne la présidente de l’association.

Pour Louis Ducruet, ces choix s’inscrivent naturellement dans les valeurs des Barbagiuans : « Soutenir les valeurs caritatives est dans nos gènes, ma famille est très impliquée. Cela a toujours fait partie du fonctionnement des Barbagiuans. Les deux associations conviennent parfaitement à l’esprit de la Racing Stars Football Cup, avec toutes deux une attache directe mais différente à l’automobile. »

Informations pratiques :

Date : Mercredi 21 mai 2025

Lieu : 7 Av. des Castelans – Stade Louis-II – 98000 Monaco

Horaire : À partir de 15 heures

Tarif : À partir de 5 euros, réservations en ligne sur la billetterie officielle

