Monaco s’élève vers la sérénité : yoga gratuit sur les terrasses du Casino

La Kate Powers Foundation transformera les jardins du Casino de Monte-Carlo en sanctuaire de bien-être pour célébrer la Journée Internationale du Yoga le 21 juin.

Les terrasses iconiques du Casino de Monte-Carlo accueilleront une célébration spéciale le samedi 21 juin. De 10h à 19h, la Kate Powers Foundation orchestrera une journée entière dédiée au yoga et au bien-être, ouverte à tous sans réservation.

Trois rendez-vous avec la zenitude

Le programme déploie ses bienfaits en trois temps : Vinyasa-Yin à 10h30 pour les âmes contemplatives, yoga familial à 15h pour les tribus harmonieuses, et Hatha à 17h pour clôturer en douceur. Chaque séance, guidée par des instructeurs chevronnés, accueille novices et yogis confirmés dans une même communion.

Un marché de l’art de vivre monégasque

Au-delà des asanas, un marché local révèlera les pépites du bien-être monégasque : Ultima Bikes, CocoFest, Persso, Seaside Juicery, Manin et MAYA tisseront une toile d’innovations durables et de délices artisanaux.

Respirez la vie : Le pouvoir transformateur du breathwork

Happy Hands, Dessine Moi La High Tech, PSSA et Females of the Pride partageront leurs missions, incarnant l’esprit philanthropique de cette journée où corps et conscience s’élèvent ensemble sous le soleil méditerranéen.