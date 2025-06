Finales Betclic Élite : Paris prend les devants face à l’AS Monaco Basket

La Roca Team devra réagir dès demain, mardi, pour égaliser © AS Monaco Basket

Le suspense n’aura pas duré bien longtemps pour ce premier épisode des finales Betclic Élite 2025. Face aux champions en titre monégasques, le Paris Basketball a livré une prestation autoritaire pour s’imposer 94-82 et prendre une précieuse option sur le titre.

Après des premières minutes équilibrées ce dimanche, c’est au second quart-temps que les Parisiens ont fait la différence. Portés par un TJ Shorts des grands soirs (30 points, 6 rebonds, 6 passes décisives et 30 d’évaluation), les hommes de Tiago Splitter ont progressivement creusé l’écart pour ne plus jamais être inquiétés.

Le meneur américain a été le patron de cette rencontre, distribuant le jeu à la perfection et sanctionnant chaque relâchement monégasque. Sa performance exceptionnelle illustre parfaitement les ambitions parisiennes dans cette quête du premier titre de leur histoire en Betclic Élite.

Monaco touché par ses absences

Du côté de la Roca Team, les absences se font ressentir. Privé de Mike James pour l’ensemble de ces finales et de Daniel Theis, pas encore remis de sa blessure, Vassilis Spanoulis a dû composer avec un effectif amoindri. Si Vitto Brown a fait son retour sur la feuille de match au détriment de Donatas Motiejunas, cela n’aura pas suffi.

Les Monégasques ont particulièrement souffert derrière l’arc et aux lancers francs, laissant filer de précieux points qui auraient pu maintenir le suspense plus longtemps.

À l’approche des cinq dernières minutes, le sort du match était déjà scellé. À chaque tentative de retour monégasque, Tiago Splitter relançait ses cadres sur le parquet, avec TJ Shorts en chef d’orchestre. Le panier de Juhann Begarin dans les derniers instants (82-94) n’aura été qu’anecdotique.

Rendez-vous mardi pour le match 2

Paris mène donc 1-0 dans cette série au meilleur des cinq manches. Pour la Roca Team, qui rêve d’un troisième titre consécutif rarissime, l’heure de la réaction a sonné. Rendez-vous dès mardi soir dans la capitale, 20h30, pour tenter d’égaliser et de reprendre l’avantage du terrain par la même occasion.

La Roca Team réalise l’impossible : 20-0 dans les quatre dernières minutes pour rejoindre les finales