Jon M. Chu : le réalisateur d’« In the Heights » honoré par le Prince Albert II

Le cinéaste américain recevra le prestigieux Prix Prince Rainier III des mains du Souverain lors du gala annuel de la Fondation Princesse Grace à New York.

Jon M. Chu, architecte visionnaire du renouveau de la comédie musicale hollywoodienne, sera couronné du Prix Prince Rainier III 2025 le 29 octobre prochain au Plaza de New York. Cette distinction suprême, remise par le Prince Albert II, salue une carrière exceptionnelle marquée par Crazy Rich Asians, In the Heights et désormais Wicked.

L’honneur revêt une dimension particulièrement symbolique : Chu devient le premier lauréat du Prix Princesse Grace à recevoir cette reconnaissance ultime, vingt-quatre ans après avoir été distingué par la Fondation alors qu’il n’était encore qu’étudiant à l’Université de Californie du Sud.

Une boucle philanthropique vertueuse

« La Fondation Princesse Grace m’a ouvert une porte quand peu d’autres l’auraient fait, » confie le réalisateur, qui reverse les 25 000 dollars accompagnant le prix à cette même institution. Diana Kemppainen, présidente de la Fondation, souligne cette première historique qui « illustre autant le talent singulier de Jon que la promesse que notre programme nourrit depuis longtemps. »

L’héritage de Grace Kelly perpétué

Cette année marque le 20e anniversaire du Prix Prince Rainier III et le 70e anniversaire de l’Oscar de Grace Kelly pour Une fille de la province. Créée en 1982, la Fondation Princesse Grace-USA a distribué près de 20 millions de dollars à plus de 900 artistes émergents.

Parmi ses anciens lauréats figurent des figures emblématiques comme Oscar Isaac, Leslie Odom Jr., ou encore Paul Tazewell, récent Oscar des costumes. Une constellation artistique qui perpétue l’engagement indéfectible de l’ancienne star d’Hollywood devenue Princesse de Monaco.