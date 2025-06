L’AS Monaco mise sur sa jeunesse dorée avec Belmokhtar et Mokabakila

Ilies Belmokhtar © AS Monaco

L’AS Monaco franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de développement des talents en offrant leurs premiers contrats professionnels à deux pépites de son Academy : Ilies Belmokhtar, 17 ans, et Nick Mokabakila, 18 ans.

Belmokhtar, l’étoile montante du Maroc

Né à Ivry-sur-Seine, Ilies Belmokhtar incarne parfaitement la philosophie monégasque du développement des jeunes talents. Arrivé en Principauté en 2023 après un parcours en région parisienne, ce milieu offensif au profil technique affûté s’est rapidement imposé comme une révélation.

Sa saison exceptionnelle en U17 puis U19 témoigne d’une maturité précoce : une quinzaine de buts au compteur, ponctuée de doublés retentissants face aux ténors que sont Lyon, Saint-Étienne et Rennes. Mais c’est sur la scène internationale que Belmokhtar a véritablement éclos, inscrivant le tir au but décisif lors de la finale de la CAN U17 pour offrir au Maroc son premier titre dans cette compétition.

« C’est une fierté pour ma famille et moi, » confie le jeune prodige, conscient du chemin qui reste à parcourir.

Mokabakila, la polyvalence congolaise

À 18 ans tout juste, Nick Mokabakila représente l’autre facette prometteuse de l’Academy monégasque. Ce latéral gauche au profil résolument offensif, originaire de Brazzaville, a su s’adapter avec brio au football européen depuis son arrivée du Fleury Aubrais CJF en 2022.

Nick Mokabakila © AS Monaco

Titulaire indiscutable en U19 cette saison, Mokabakila a également brillé en Youth League, notamment lors des victoires de prestige contre le FC Barcelone (4-3) et Benfica (1-0). Ses performances lui ont valu une sélection en équipe de France U16.

« Ce n’est que le début, » assure le défenseur congolais, déterminé à poursuivre son ascension.

Cette double signature confirme l’excellence du travail mené par l’Academy monégasque, véritable laboratoire à talents du football européen.