Le Prince Albert II inaugure la 3e édition Green Shift Festival

Le Prince Albert II a inauguré mercredi soir la nouvelle édition du Green Shift Festival, sur la promenade du Larvotto à Monaco.

Du 4 au 6 juin 2025, la promenade du Larvotto accueille le Green Shift Festival, un événement gratuit porté par la Fondation Prince Albert II de Monaco. Imaginé comme une expérience collective mêlant écologie, culture et engagement citoyen, le festival se déploie sur trois soirées thématiques et plusieurs espaces de rencontres et d’ateliers.

©Philippe Fitte / FPA2

Inauguré mercredi en présence du Prince Albert II, le festival a débuté dès le matin par une séance de respiration sur la plage. À travers des formats participatifs, des performances artistiques, des « Happy Hours engagés » et des moments de réflexion collective, le Green Shift entend replacer l’écologie au cœur des préoccupations contemporaines.

© Philippe Fitte / FPA2

Chaque journée débute à 18 heures sur la place Anne-Marie Campora, avec des activités bien-être, des stands associatifs, des innovations environnementales et des créations artistiques. Le tout dans une atmosphère conviviale portée par une programmation musicale et des rencontres entre artistes, scientifiques et militants.

Après les soirées « Bienvenue en 2050 » et « Au cœur du vivant », le festival se clôture ce vendredi 6 juin avec une dernière soirée consacrée au thème Musique & écologie. Dès 19 heures, les artistes Tom Frager et Hélène Vogelsinger se produiront en live avant une discussion animée avec Arthur Lecercle et Magali Payen autour de l’engagement des artistes pour la planète. L’ambiance se poursuivra avec DJ Baloo, tandis que Camion Valentin proposera une offre de restauration durable sur place.

