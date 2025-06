Monaco s’élance vers les étoiles pour sauver les océans

Photo via Unsplash

La Principauté rejoint l’Alliance Space4Ocean, tissant un lien audacieux entre l’exploration spatiale et la préservation marine lors de la Conférence des Nations Unies sur l’océan à Nice.

Ce mardi 10 juin, Monaco a officiellement intégré l’Alliance Space4Ocean (S4O) en tant que membre fondateur, marquant une nouvelle étape dans l’engagement spatial de la Principauté. Cette initiative, lancée durant la Conférence des Nations Unies sur l’Océan 2025 co-organisée par la France et le Costa Rica, s’inscrit dans la lignée du Prince Albert Ier, pionnier de l’océanographie moderne.

« La tradition scientifique monégasque remonte au Prince Albert Ier, précurseur de l’océanographie et de la coopération internationale, » souligne Maguy Maccario Doyle, Ambassadrice de Monaco aux États-Unis. Cette alliance révolutionnaire vise à exploiter les avancées technologiques spatiales pour une meilleure compréhension des océans.

L’espace au service des profondeurs

L’Alliance Space4Ocean, initiée par le Centre National d’Études Spatiales en France, rassemble agences spatiales, chercheurs marins, industriels et décideurs politiques. Grâce aux données satellites et aux outils d’observation avancés, cette collaboration internationale entend combler les lacunes en matière d’observation océanique et soutenir l’Objectif de Développement Durable 14 des Nations Unies.

Monaco, laboratoire spatial

Depuis la création du Bureau des Affaires Spatiales en 2021 sous l’impulsion du Prince Albert II, Monaco s’affirme comme acteur spatial. Le partenariat stratégique entre Astrolab et le Groupe Venturi a permis le développement de batteries révolutionnaires pour le rover lunaire FLEX, dont les roues déformables sont conçues en Suisse par Venturi Lab.

Cette alliance transcende les frontières terrestres, transformant Monaco en passerelle entre ciel et mer, fidèle à son héritage d’innovation et de durabilité environnementale.