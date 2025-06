Rugby à 7 : les Monaco Impis et Umusa triomphent au tournoi Egg Chaser 7s

Les équipes de la Fondation Princesse Charlène triomphent à Darlington et portent haut les couleurs de la Principauté sur la scène internationale.

Un exploit retentissant pour le rugby monégasque ! Soutenues par la Fondation Princesse Charlène de Monaco, les équipes Impis et Umusa ont récemment brillé lors du prestigieux tournoi Egg Chaser 7s à Darlington. Une double victoire qui illustre parfaitement les valeurs d’excellence et d’inclusion portées par la Principauté sur les terrains internationaux.

© Bryan Robertson

Des « guerriers » et des joueuses « gracieuses » au sommet

Les Impis, dont le nom signifie « guerriers » en zoulou, ont une fois de plus justifié leur réputation. Fondée en 2017 par la Princesse Charlène de Monaco, cette équipe avait fait ses premiers pas remarqués lors du tournoi de Dubaï 7s, représentant déjà la Principauté avec fierté et détermination.

© Bryan Robertson

L’équipe Umusa, « gracieux » en zoulou, complète parfaitement ce tableau de réussite. Lancée en 2021 par la Fondation dans un souci d’inclusivité et de promotion du sport, elle incarne une vision moderne du rugby monégasque.

© Bryan Robertson

Un engagement princier au service du sport

Cette double victoire reflète directement l’engagement personnel de la Princesse Charlène, qui préside à la fois la Fondation Princesse Charlène de Monaco et la Fédération Monégasque de Rugby. Depuis 2021, les équipes masculines et féminines évoluent ensemble dans les compétitions internationales, arborant fièrement les couleurs de Monaco.

Rayonnement international et valeurs monégasques

À travers le rugby, les équipes Impis et Umusa continuent de porter les valeurs fondamentales de la Fondation : esprit sportif, solidarité, esprit d’équipe et inclusion. Elles inspirent l’unité et les échanges culturels sur la scène mondiale, faisant de Monaco un acteur reconnu du rugby international.