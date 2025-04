AS Monaco Rugby : 60 ans d’histoire, d’ambition, mais avant tout, d’esprit familial

Le week-end du 22 et 23 mars dernier, le club monégasque a célébré son 60e anniversaire au stade Prince Héréditaire Jacques de Beausoleil. Un événement festif qui a réuni plusieurs générations autour de la passion du rugby et qui marque une étape importante dans l’histoire d’un club aux ambitions affirmées.

Pour l’AS Monaco Rugby, célébrer 60 ans d’existence n’a pas été qu’une simple commémoration. Ce fut un moment de partage et de transmission entre les générations qui ont porté le maillot rouge et blanc, mais également l’occasion de mesurer le chemin parcouru par un club qui nourrit désormais de grandes ambitions.

Ce fameux week-end restera gravé dans les mémoires des supporters, joueurs et membres du club, avec des festivités à la hauteur de l’événement, couronnées par deux belles victoires de l’équipe première et espoirs.

Un club « à part » sur la Côte d’Azur

« L’AS Monaco Rugby est vraiment un club à part », explique Sylvain Masson, manager général du club. Arrivé en Principauté il y a huit ans, et après avoir été joueur puis entraîneur, il occupe ce poste depuis maintenant quatre saisons. « Je le vois depuis les divisions régionales jusqu’à aujourd’hui en Fédérale. C’est toujours un club à part que les adversaires ont hâte de rencontrer. À chaque fois qu’on va à l’extérieur, la réception de Monaco, c’est toujours différent pour les autres clubs. »

Une particularité qui se traduit par une pression constante mais positive sur l’équipe. « On se doit d’être très compétitifs sur chaque sortie, aussi bien à domicile qu’à l’extérieur. Il n’y a jamais aucun match facile parce que tout le monde a envie de faire une belle performance contre Monaco. Pour nous, c’est une remise en question chaque dimanche. On a un groupe très sain. On fait très attention en terme de recrutement, on veut rester sur un club familial. Pour certains, le maillot de l’ASM peut être un peu lourd à porter », poursuit Sylvain.

Une histoire jalonnée d’étapes marquantes

L’histoire du club a connu plusieurs moments clés depuis sa création en 1964. Présidé par des personnalités comme Messieurs Profeta, Nardi ou encore Tolosano, le rugby monégasque a traversé différentes divisions. « En 2002, l’ équipe était montée jusqu’en Fédérale 3. Mais comme elle n’a pas pu se maintenir sportivement, l’activité de l’équipe senior a été mise en sommeil en 2003. Puis, le club est reparti il y a une vingtaine d’années. D’abord en série, puis l’équipe senior est montée plusieurs fois en quelques années jusqu’en Honneur », explique le manager.

Une date récente et cruciale fut le retour en Fédérale 3. « Je suis arrivé en Honneur, puis, nous sommes remontés en Fédérale 3 avec le bouclier territorial, décroché contre le Morillon. »

Une structuration progressive mais complète

L’un des tournants majeurs dans le développement du club a été l’obtention d’un véritable terrain à domicile. « Quand je suis arrivé, on jouait à Menton, à domicile, et parfois sur les terrains annexes de Nice », explique Sylvain. « Quand on a eu notre premier terrain à domicile sur les hauteurs de Monaco, au stade Prince Héréditaire Jacques, à Beausoleil, c’est vrai que ça a été un très bel outil qui nous a vraiment changé la vie. »

Cette évolution des infrastructures s’est d’ailleurs récemment poursuivie : « L’année dernière, on a eu le Club House qui est arrivé et la salle de musculation. En termes de structuration du club, sur les dernières années, on a vraiment bien évolué. »

De réelles ambitions sportives

Les résultats sportifs ont suivi cette montée en puissance structurelle. Actuellement en Fédérale 2, l’équipe première a frôlé la montée la saison dernière : « On a loupé la montée à un poteau sur une dernière action. On aurait pu monter en Fédérale 1 dès la saison dernière. »

Pour Sylvain Masson, l’ambition fait partie de l’identité du club : « Il y a une phrase que j’utilise beaucoup, je dis toujours que c’est dans l’ADN de Monaco d’être ambitieux et je trouve que ça correspond énormément à son image et à ce que l’on veut faire nous, avec l’AS Monaco Rugby. »

Un véritable soutien princier

Le rugby monégasque bénéficie d’un soutien important du Couple Princier. « Le Prince Albert II aime énormément le sport. Il pousse toujours en ce sens. On se sent vraiment accompagnés, également avec la Princesse Charlène qui travaille beaucoup avec la Fédération dont elle est la Présidente, mais aussi avec son association, la Fondation Princesse Charlène. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour le rugby sur Monaco », souligne l’ancien joueur.

Cette relation privilégiée s’est notamment illustrée la saison dernière : « On a eu la chance d’avoir le Prince qui est venu nous voir l’année dernière sur le match de phase finale contre Saint-Priest. Il était arrivé assez tôt avant la rencontre, puis est même resté bien après le match. On avait passé une super journée avec le Souverain, qui avait vu une belle victoire. »

Une coordination unique entre les trois entités du rugby monégasque

Une des particularités du rugby à Monaco est l’interaction entre trois entités distinctes : l’AS Monaco Rugby (rugby à XV), la Fédération Monégasque et le Monaco Rugby Sevens (rugby à 7 professionnel). « La connexion se fait naturellement », explique Sylvain. « On avait cette envie de travailler tous ensemble main dans la main, parce que tout le monde en bénéficie. Si demain, nous, on arrive à monter avec le XV, ça permet d’avoir un niveau général journalier plus élevé, qui bénéficie à la fédération, tout autant qu’au MR7. »

« Par exemple, le président du club est aussi le médecin général du MR7. Le coach des M19 de l’AS Monaco Rugby est aussi coach du MR7, Fabien Camin. Et nous, on a des joueurs de l’ASM XV qui ont participé à des tournois de développement du MR7, donc des tournois ouverts sur des niveaux moindres. La coordination se fait totalement entre les trois entités », précise Sylvain.

Un anniversaire mémorable, symbole de transmission

La célébration du 60e anniversaire a été particulièrement émouvante pour Sylvain. « Cette journée a été une réelle satisfaction parce qu’il y a une vraie histoire, une forte entité monégasque qui s’est créée au fil des années. On est fiers de ça et on doit la faire perdurer. »

Pour marquer l’événement, un maillot collector noir avec une bande diagonale qui reprend les couleurs de Monaco a été créé. La journée a également été marquée par un moment fort de partage entre générations. « On a fait une remise de maillot avant le match où les anciens, par binômes, ont remis le maillot à chacun des 22 joueurs. J’étais fier de voir tous ces anciens qui ont porté les couleurs de l’AS Monaco Rugby pousser tous ensemble pour la victoire de l’équipe première. Ça a été une belle journée de transmission. »

Plus d’une centaine de personnes ont participé à la grand paëlla organisée pour l’occasion, symbole de cette dimension familiale que le club tient à préserver malgré ses ambitions professionnelles.

Cap sur l’avenir

Alors que la fin de saison approche à grands pas, l’AS Monaco Rugby se prépare pour les phases finales avec l’ambition de monter en Fédérale 1. Parallèlement, le club continue de développer sa formation avec notamment son École de rugby, dont le point d’orgue annuel est la Kids Cup, prévue les 3 et 4 mai prochains.

« C’est fondamental pour nous. On veut que ces jeunes de l’École de rugby alimentent l’équipe première un jour« , affirme Masson. « Aujourd’hui, on a quelques joueurs qui ont fait leur formation à Monaco et qui font partie du groupe senior. À l’avenir, c’est un vrai objectif de pouvoir l’alimenter d’autant plus. »

En 60 ans d’existence, l’AS Monaco Rugby a construit une forte identité, mêlant ambition sportive et esprit familial. Le club regarde désormais vers l’avenir avec la volonté de grimper dans la hiérarchie nationale tout en préservant ses principes. « On a des valeurs à Monaco qu’on défend depuis des années et qu’on doit savoir conserver. On donne le meilleur de nous-mêmes pour réussir à structurer le club et atteindre la Fédérale 1, c’est le plus important », conclut Sylvain Masson.

