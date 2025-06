« Se soigner tout en découvrant la beauté du monde » : Patrice Ponza se lance dans la traversée mythique de la Via Alpina

De juin à octobre, Patrice Ponza se lance dans le Via Alpina Challenge © Patrice Ponza

À 50 ans, cet aventurier français entame un défi hors-normes : parcourir seul les 2000 kilomètres de la Via Alpina, de Trieste à Monaco. Une odyssée alpine qui célèbre les 25 ans de ce sentier légendaire tout en portant un message d’espoir pour la santé mentale, érigée Grande Cause Nationale 2025.

2025 marque une double célébration : le 25e anniversaire de la Via Alpina et l’année dédiée à la santé mentale par le gouvernement français. Pour honorer ces deux événements majeurs, Patrice Ponza s’élance dans une aventure qui transcende la simple randonnée.

La Via Alpina déroule son fil d’or sur 2000 kilomètres de beauté pure, reliant les eaux bleutées de l’Adriatique aux rivages scintillants de la Méditerranée. Plus qu’un simple sentier, elle incarne le plus long itinéraire de randonnée d’Europe, avec ses 120 000 mètres de dénivelé qui redéfinissent la grandeur du mot « aventure ».

Un pont entre huit nations

Cette route mythique traverse un dialogue permanent entre huit pays : Italie, Slovénie, Autriche, Allemagne, Liechtenstein, Suisse, France et Monaco. Les frontières sont franchies plus de 40 fois, révélant d’anciennes lignes de séparation où subsistent des vestiges militaires, témoins silencieux d’histoires douloureuses.

Aujourd’hui, ces montagnes s’élèvent comme un symbole de paix et d’unité. Ici, les langues s’entrelacent, les cuisines s’enrichissent des saveurs locales, et les traditions se transmettent de génération en génération. Chaque col, chaque route, chaque refuge raconte une histoire, celle des hommes et des femmes qui ont su apprivoiser ces montagnes pour en faire des lieux de vie et d’échange.

La marche comme thérapie de l’âme

« La marche est une réponse aux maux qui griffent nos vies. Elle est un outil pour réparer les âmes abîmées », confie Patrice Ponza. « Traverser les Alpes à pied, dans le cadre de l’année de la santé mentale, est une démarche thérapeutique. La marche a un pouvoir unique sur notre esprit. Elle permet de se recentrer, d’apaiser les pensées et de retrouver un équilibre. L’acte de marcher, au rythme de ses pas et en solitaire, crée un espace propice à la réflexion, à l’introspection et à la gestion des émotions. »

Cette traversée en solitaire et sans assistance s’inscrit naturellement au programme officiel de la Grande Cause Nationale 2025. Elle sera immortalisée dans un film documentaire de 26 minutes destiné aux festivals, ainsi qu’un livre de récits et de photographies aux Éditions La Trace, en collaboration avec la CIPRA International.

Ce documentaire sera une invitation à la fois à la réflexion et à l’action : retrouver notre force intérieure et préserver notre santé mentale dans un monde où la nature et le silence nous offrent les clés de notre résilience. Un voyage au cœur de soi, au cœur des Alpes, pour nous rappeler que, parfois, la marche est tout ce qu’il nous faut pour avancer vers une vie apaisée.

Un aventurier au grand cœur

Patrice Ponza n’en est pas à sa première expédition. Plus jeune, il avait déjà réalisé, entre autres, un tour du monde à vélo sur trois ans, en solitaire. Aujourd’hui, il choisit la Via Alpina comme terrain d’expression pour son engagement personnel en faveur de la santé mentale.

« À travers ce challenge, j’espère sensibiliser chacune et chacun à l’importance de prendre soin de soi, de s’ancrer dans le présent et de renouer avec sa nature profonde », explique-t-il avec une sincérité touchante.

© Patrice Ponza

Un hymne à la résilience

En foulant ces sentiers légendaires, confronté à l’immensité des paysages et à la profondeur de ses propres pensées, Patrice offrira un témoignage vivant de cette grande traversée alpine. Les longues montées, les bivouacs sous les étoiles, les panoramas à couper le souffle deviendront autant d’occasions de se reconnecter à l’essentiel.

Quand Patrice atteindra Monaco, au terme de cette odyssée alpine, il aura tracé bien plus qu’un simple itinéraire : il aura dessiné un chemin d’espoir pour tous ceux qui cherchent leur équilibre dans un monde en perpétuel mouvement.

« C’est une invitation à renouer avec soi-même, à prendre le temps de se reconnecter à son corps et à ses émotions, tout en prônant un retour aux choses simples et naturelles. Marcher dans les Alpes en solitaire devient ainsi un acte symbolique, un moyen de se soigner tout en découvrant la beauté du monde », conclut-il.

