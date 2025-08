Accident tragique de 2023 : les familles des victimes demandent justice

Le 17 décembre 2023 vers 4h30, un accident mortel s’est produit à la sortie du tunnel Millenium à Monaco. Une Audi RS4 transportant cinq étudiants de l’International University of Monaco a percuté un muret après une soirée au Twiga.

Deux étudiantes ont perdu la vie : Dilara Akhundova, 19 ans, originaire du Kazakhstan, décédée sur les lieux, et Ayana Nurshanova, 20 ans, d’Azerbaïdjan, qui a succombé à ses blessures quelques jours plus tard à l’hôpital Pasteur de Nice. Trois autres personnes ont survécu : deux passagères et le conducteur. Le conducteur, un Finlandais de 22 ans également étudiant à l’IUM, présentait un taux d’alcoolémie de 1,87 gramme par litre de sang au moment des faits, soit près de quatre fois la limite légale de 0,5 gramme. Les analyses n’ont révélé aucune trace de drogue.

Longtemps hospitalisé puis en rééducation, le conducteur n’a pu être entendu qu’en février 2024. Il a été inculpé en mars 2024 pour « homicides involontaires aggravés et blessures involontaires aggravées » et placé sous contrôle judiciaire avec un cautionnement de 60 000 euros. Le parquet avait requis sa détention provisoire. Selon le procureur général de Monaco, l’accusé « regrette les faits mais ne s’en souvient pas ». L’exploitation de vidéos de surveillance et d’images prises dans l’habitacle a confirmé la vitesse excessive.

En juillet 2025, Vugar Akhundov, père de Dilara, a publié une lettre ouverte dans Monaco-Matin. Il y dénonce l’attente de justice et lance une pétition en ligne réclamant la tenue urgente du procès pénal, une réponse judiciaire ferme, le renforcement des lois contre l’alcool au volant, la reconnaissance de la mémoire des victimes.

« Cela fait maintenant plus d’un an et demi. Dix-neuf mois de silence, d’attente, d’angoisse. Pendant que nous, parents, allons sur les tombes de nos filles, pleurant chaque jour leur perte, pendant que nous luttons simplement pour survivre à une douleur insupportable – celui qui est responsable de cette tragédie est libre. Il profite de la vie, on le voit sur les plages, dans les restaurants, dans les clubs, comme si aucun drame n’avait eu lieu. Il savoure sa jeunesse, tandis que celle de nos enfants a été brutalement fauchée … Aujourd’hui, ce silence devient insupportable. Parce que nous refusons que cette tragédie soit oubliée. Parce que nous refusons qu’une telle iniustice devienne une normalité. Parce qu’aucun parent ne devrait voir son enfant mourir à cause de l’irresponsabilité d’un conducteur en état d’ivresse. » Extrait de la lettre ouverte de Vugar Akhundov.

La pétition « Justice pour Dilara et Ayana : appel à un procès équitable à Monaco », lancée par Vugar Akhundov, compte actuellement plus de 200 signatures. Une cérémonie commémorative est prévue sur les lieux de l’accident. Le procès n’a pas encore été programmé. Les familles des victimes, constituées parties civiles, attendent toujours que justice soit rendue.

Dilara et Ayana via change.org pétition Justice pour Dilara et Ayana : appel à un procès équitable à Monaco

Renforcer la sécurité routière à Monaco

« Je demande aussi que ce drame soit un électrochoc : que Monaco devienne un exemple de fermeté contre la conduite en état d’ivresse, pour éviter d’autres drames, pour épargner à d’autres familles cette douleur infinie », a ajouté le père de la jeune fille dans sa lettre ouverte.« Je ne demande pas vengeance. Je demande justice. Un an et demi plus tard, nous attendons toujours la justice. »

L’année 2023 a été marquée par trois accidents mortels à Monaco faisant six victimes au total. Les statistiques montrent une augmentation des infractions liées à l’alcool : 134 cas de conduite en état d’ivresse en 2023 contre 101 en 2022. Suite à de nouveaux accidents fin 2024, les autorités ont renforcé leurs mesures. En décembre 2024, l’ancien ministre d’État Didier Guillaume avait annoncé plusieurs actions : intensification des contrôles dans les zones sensibles, discussions avec les établissements de nuit et distribution de flyers de prévention.

Un projet de loi présenté début 2025 a prévu trois évolutions majeures : l’autorisation de contrôles d’alcoolémie systématiques (actuellement limités aux accidents ou signes d’ivresse), la création d’un délit de mise en danger délibérée d’autrui pour sanctionner les comportements à risque sans attendre un accident et le renforcement des sanctions jugées insuffisamment dissuasives. L’installation de radars tronçons dans tous les tunnels de Monaco est envisagée. En avril 2025, la durée d’immobilisation des véhicules en infraction a été étendue à 120 heures lors d’événements majeurs comme le Grand Prix.