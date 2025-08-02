Трагическая авария 2023 года: семьи жертв требуют справедливости

«Я прошу монегаскское правосудие показать, что в этой стране человеческая жизнь священна и не может быть попрана безнаказанно», — говорит в открытом письме отец одной из погибших девушек. © Monaco Tribune

Ранним утром 17 декабря 2023 года, около 4:30, на выезде из туннеля Millenium в Монако произошла страшная авария. Audi RS4, в которой находились пятеро студентов Международного университета Монако, на большой скорости врезалась в стену. Все возвращались после вечеринки в клубе Twiga.

На месте погибла 19-летняя Дилара Ахундова из Казахстана. 20-летняя Аяна Нуршанова из Азербайджана скончалась спустя несколько дней от тяжелых травм в больнице Pasteur в Ницце. Еще трое — две девушки-пассажирки и сам водитель — выжили. За рулём был 22-летний студент из Финляндии, тоже учившийся в IUM. Анализ показал, что уровень алкоголя в его крови составлял 1,87 грамма на литр — почти в четыре раза больше допустимого. Наркотики не обнаружены.

После аварии водитель сам оказался в больнице и долгое время не мог давать показания — допрос провели только в феврале 2024 года. В марте ему предъявили обвинение в непредумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Его отпустили под судебный надзор, назначив залог — 60 000 евро. Прокуратура настаивала на его заключении под стражу. По словам генерального прокурора Монако, обвиняемый говорит, что сожалеет о случившемся, но «ничего не помнит». Изучение видеозаписей с камер наблюдения и фотографий, сделанных в салоне автомобиля, подтвердило факт большого превышения скорости.

Сегодня это молчание становится невыносимым

В июле 2025 года Вугар Ахундов, отец Дилары, опубликовал в газете Monaco-Matin открытое письмо. Он пишет о том, как тяжело переносить затягивание уголовного процесса, и запускает онлайн-петицию с четырьмя четкими требованиями: немедленно начать судебное разбирательство, принять жёсткие меры в отношении виновного, ужесточить законы о вождении в состоянии опьянения и сохранить память о погибших.

«Прошло уже более полутора лет. Девятнадцать месяцев молчания, ожидания, страха. Пока мы, родители, ходим на могилы наших дочерей, каждый день оплакивая их потерю, пока мы просто боремся, чтобы пережить невыносимую боль, тот, кто несёт ответственность за эту трагедию, находится на свободе. Он наслаждается жизнью — его можно увидеть на пляжах, в ресторанах, в клубах, как будто ничего не произошло. Он наслаждается своей молодостью, в то время как жизнь наших детей была жестоко оборвана… Сегодня это молчание становится невыносимым. Потому что мы не хотим, чтобы эта трагедия была забыта. Потому что мы не хотим, чтобы такая несправедливость стала нормой. Потому что ни один родитель не должен видеть, как его ребёнок умирает из-за безответственности пьяного водителя». Выдержка из открытого письма Вугара Ахундова.

Петиция под названием «Справедливость для Дилары и Аяны: призыв к справедливому суду в Монако», которую создал Вугар Ахундов, уже собрала более 200 подписей. В ближайшее время на месте трагедии планируется провести памятную церемонию. Судебное разбирательство всё ещё не назначено. Родители и близкие девушек, выступающие гражданскими истцами, продолжают ждать — и требовать — справедливости.

Имена Дилары и Аяны стали символом борьбы за справедливость — на сайте change.org запущена петиция «Справедливость для Дилары и Аяны: призыв к справедливому судебному разбирательству в Монако».

Усиление безопасности дорожного движения в Монако

«Я также прошу, чтобы эта трагедия стала тревожным сигналом. Чтобы Монако показало пример жёсткой и принципиальной позиции в вопросе вождения в нетрезвом виде. Чтобы избежать других трагедий. Чтобы спасти другие семьи от этой бесконечной боли, — пишет Вугар Ахундов в своём письме. — Я не прошу мести. Я прошу справедливости. Полтора года спустя мы всё ещё ждём правосудия».

2023 год стал одним из самых тяжёлых по числу ДТП со смертельным исходом в Монако — за год на дорогах кКняжества погибли шесть человек. Статистика показала и рост нарушений, связанных с алкоголем: 134 случая пьяного вождения против 101 годом ранее. После череды новых аварий в конце 2024 года власти начали ужесточать меры. В декабре бывший государственный министр Дидье Гийом представил первые шаги: усиление контроля в зонах повышенного риска, диалог с ночными заведениями и распространение профилактических материалов.

В начале 2025 года был подготовлен законопроект, который предусматривает три ключевых изменения. Первое — разрешить систематические проверки на алкоголь, даже если нет аварии или видимых признаков опьянения. Второе — ввести отдельную уголовную статью за «умышленное создание угрозы жизни других», чтобы наказывать опасное поведение до того, как произойдёт трагедия. И третье — ужесточить наказания, которые до этого считались слишком мягкими и неэффективными. Также власти планируют установить радары во всех туннелях Монако. А с апреля 2025 года срок иммобилизации автомобилей, замеченных в серьёзных нарушениях, увеличен до 120 часов в дни крупных мероприятий, таких как Гран-при.