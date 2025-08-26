Dans la baie de Cannes, Marea prolonge les dernières soirées d’été sur son rooftop face à la mer
Le restaurant du septième étage du Canopy by Hilton combine cuisine méditerranéenne et panorama exceptionnel sur la baie de Cannes pour séduire une clientèle exigeante.
Perché à 30 mètres de hauteur, Marea profite d’un emplacement privilégié face au vieux port de Cannes. La terrasse de 400 mètres carrés offre une vue circulaire sur la baie, les îles de Lérins et le massif de l’Estérel. Musique de DJ en fond, l’établissement ouvre ses portes exclusivement en soirée, tous les jours de de 17 heures à 23 heures.
Une carte méditerranéenne signée Alexander Douglas Burger
Derrière les fourneaux, un chef exécutif californien : Alexander Douglas Burger, qui a également travaillé en Thaïlande avant de s’installer sur la Côte d’Azur. Sa carte privilégie les produits locaux avec des créations comme le poulpe grillé aux amandes et romesco ou l’épaule d’agneau confite à la harissa rosée. Les desserts suivent la même philosophie méditerranéenne avec une tarte au citron vert revisitée ou un cookie matcha préparé à la commande.
Le bar développe une offre de cocktails signatures aux noms évocateurs. Le « Saint-Tropez » marie cachaça brésilienne infusée au tonka et à la purée de pastèque. Le « Monaco » associe gin artisanal et liqueur de framboise Chambord. La carte des boissons propose également une sélection de mocktails rafraîchissants, à côté d’une collection de vins et de champagnes.
Le rooftop propose également des bouchées à partager, comme les arancini de crabe au curry thaï ou le tartare de thon aux notes croustillantes et épicées. Surtout en période de forte affluence, comme lors du Cannes Yachting Festival début septembre, La réservation est fortement conseillée pour le restaurant. La terrasse est quant à elle partiellement privatisable ou intégralement pour des évènements.