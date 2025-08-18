Épuisé et hospitalisé après 178 km à la nage, les nouvelles de Noam Yaron sont rassurantes

Lancé dans un défi particulièrement relevé, celui de relier Calvi à Monaco à la nage, Noam Yaron est passé tout proche de son objectif mais a finalement dû mettre un terme à sa tentative à deux kilomètres de l’arrivée.

Contraint d’abandonner après 103 km parcourus à la nage lors de sa première tentative l’an passé, Noam Yaron a frôlé l’exploit et la barre des 180 km fixée cet été. Épuisé, au bout de ses forces, il a finalement été dans l’obligation de sortir de l’eau à 2 kilomètres de la ligne d’arrivée.

Noam Yaron dans la dernière ligne droite après une nuit très éprouvante

Désormais hospitalisé et au repos, son équipe a donné des nouvelles rassurantes. Avec une pensée pour tous ceux qui l’ont accompagné au cours de cette impressionnante épopée : « Bonsoir à tous. Nous revenons avec des nouvelles de Noam. L’évolution de son état est rassurante. Il a encore besoin de repos pour récupérer de cet effort surhumain qu’il a accompli. En tout cas, il est très touché par vos nombreux messages. Encore un grand merci pour votre soutien. »

Aux côtés de son équipe, Noam Yaron a touché son objectif du doigt © Noam Yaron Production x Studio Filmiz

De nombreux obstacles, et un message important pour l’environnement

Resté éveillé dans l’eau pendant plus de 100 heures, Noam Yaron a connu plusieurs désorientations et hallucinations délirantes qui ont grandement impacté sa tentative. Au-delà du sommeil qui lui a cruellement fait défaut et frôlant l’hypothermie, il a également été victime de démangeaisons ainsi que de brûlures causées par le sel.

La météo ne lui a pas non plus rendu la tâche facile. Des moments de calme lui ont permis d’avancer, mais des vagues de 30 à 60cm sont aussi venues pimenter la traversée.

Si la performance sportive est louable, le message qu’elle porte ne doit pas non plus être occulté. Ayant nagé dans l’une des plus grandes aires marines protégées de Méditerranée pendant 5 jours et 4 nuits, Noam Yaron appelle à la vigilance et à la responsabilité de chacun. Il souhaite rappeler l’urgence de protéger au moins 30% de l’océan d’ici 2030, encourage le renforcement du niveau de protection du sanctuaire Pelagos.