178 километров вплавь: Ноам Ярон в больнице, но его состояние улучшается

Ноам Ярон решил совершить невероятное — переплыть от Кальви до Монако. И хотя он почти справился с задачей, финишировать ему помешало истощение: за два километра до конца дистанции он вынужден был остановиться.

Это была уже вторая попытка. В прошлом году он смог преодолеть только 103 километра. На этот раз Ярон был в шаге от настоящего рекорда — почти достиг запланированных 180 километров. Но силы оказались на исходе, и всего за два километра до финиша ему пришлось выйти из воды.

Сейчас спортсмен находится в больнице и постепенно восстанавливается. Его команда поделилась хорошими новостями: «Добрый вечер всем. Мы возвращаемся с новостями о Ноаме. Его состояние улучшается. Ему еще нужен отдых, чтобы восстановить силы после сверхчеловеческого подвига, который он совершил. В любом случае, он очень тронут вашими многочисленными сообщениями. Еще раз большое спасибо за вашу поддержку».

Вместе со своей командой Ноам Ярон показал, что цель, которую он поставил перед собой, была ему по силам. © Noam Yaron Production x Studio Filmiz

На пределе возможностей — ради будущего планеты

Проведя в воде больше ста часов, Ноам Ярон не раз терял ориентацию и даже сталкивался с галлюцинациями, что серьёзно осложняло заплыв. К этому добавились недосыпание, переохлаждение, сильный зуд и ожоги от соли.

Погода тоже не была союзником: иногда море давало передышку, но волны высотой до 60 сантиметров постоянно мешали продвигаться вперёд.

Однако важен не только сам спортивный подвиг, но и цель, ради которой он был совершен. За 5 дней и 4 ночи в одном из крупнейших морских заповедников Средиземного моря Ноам Ярон хотел донести до всех важное послание: океаны нуждаются в защите. Он напомнил о необходимости сохранить не менее 30% их площади к 2030 году и призвал усилить уровень охраны морского заповедника Пелагос.