178 километров вплавь: Ноам Ярон в больнице, но его состояние улучшается
Ноам Ярон решил совершить невероятное — переплыть от Кальви до Монако. И хотя он почти справился с задачей, финишировать ему помешало истощение: за два километра до конца дистанции он вынужден был остановиться.
Это была уже вторая попытка. В прошлом году он смог преодолеть только 103 километра. На этот раз Ярон был в шаге от настоящего рекорда — почти достиг запланированных 180 километров. Но силы оказались на исходе, и всего за два километра до финиша ему пришлось выйти из воды.
Сейчас спортсмен находится в больнице и постепенно восстанавливается. Его команда поделилась хорошими новостями: «Добрый вечер всем. Мы возвращаемся с новостями о Ноаме. Его состояние улучшается. Ему еще нужен отдых, чтобы восстановить силы после сверхчеловеческого подвига, который он совершил. В любом случае, он очень тронут вашими многочисленными сообщениями. Еще раз большое спасибо за вашу поддержку».
На пределе возможностей — ради будущего планеты
Проведя в воде больше ста часов, Ноам Ярон не раз терял ориентацию и даже сталкивался с галлюцинациями, что серьёзно осложняло заплыв. К этому добавились недосыпание, переохлаждение, сильный зуд и ожоги от соли.
Погода тоже не была союзником: иногда море давало передышку, но волны высотой до 60 сантиметров постоянно мешали продвигаться вперёд.
Однако важен не только сам спортивный подвиг, но и цель, ради которой он был совершен. За 5 дней и 4 ночи в одном из крупнейших морских заповедников Средиземного моря Ноам Ярон хотел донести до всех важное послание: океаны нуждаются в защите. Он напомнил о необходимости сохранить не менее 30% их площади к 2030 году и призвал усилить уровень охраны морского заповедника Пелагос.