La Palermo-Montecarlo fête ses 20 ans avec un plateau international de prestige

La mythique régate méditerranéenne célèbre son vingtième anniversaire avec 45 voiliers de sept nationalités différentes qui ont pris le départ ce mardi depuis le golfe de Mondello.

Deux décennies après sa création, la Palermo-Montecarlo, organisée par le Circolo della Vela Sicilia en collaboration avec le Yacht Club de Monaco et le Yacht Club Costa Smeralda, demeure l’un des rendez-vous les plus prisés de la voile méditerranéenne. Ce mardi 19 août à midi, quarante-cinq équipages ont largué les amarres depuis Palerme pour rallier la Principauté au terme d’un parcours de 500 milles nautiques, sous l’œil bienveillant du Palinuro, navire-école de la Marine italienne.

Une Palermo-Montecarlo relevée avec Black Jack 100 en vedette

Le Maxi Black Jack 100 de Remon Vos, membre du Yacht Club de Monaco, fait figure de grand favori. Barré par Tristan Le Brun, le géant des mers tentera de défendre son record de 44 heures, 34 et 14 secondes établi l’an passé. Le tout sous une météo annoncée venteuse et qui laisse entrevoir la perspective d’une édition rapide.

Le Maxi Black Jack 100 est l’un des grands favoris de cette 20e édition © Circolo Della Vela Sicilia l Studio Borlenghi

Monaco aligne quatre autres représentants : le Bavaria 44 Shooting Star d’Eugene Van Koppen, le Comet 48′ Gorilla Gang XL d’Andrea Statari, le J99 K’Mena d’Éric Müller et le Grand Soleil 48 Joy de Thierry Leret, qui embarque quatre jeunes de la Section Sportive.

La flotte italienne en embuscade

Face aux Monégasques, la concurrence s’annonce redoutable. Le Mini Maxi Intuition de Vincent Beuvry, le VO65 Sisi d’Oliver Kobale ou encore le TP52 Blue Moon Arkas de Bernard Arkas promettent un spectacle de haute volée. La délégation italienne mise sur le catamaran à foils Falcon de Matteo Uliassi et plusieurs autres unités expérimentées pour contrarier les ambitions monégasques sur leurs eaux territoriales. Monaco Yacht Show 2025 : nouvelles règles d’accès au Port Hercule

Une dimension numérique pour démocratiser la régate

Cette édition anniversaire innove également en s’invitant sur les écrans. Parallèlement à la course réelle, 2 700 skippers virtuels s’affrontent sur la plateforme Virtual Regatta, transformant cette aventure maritime en événement participatif d’envergure. Au-delà du podium général, un Challenge Interclubs oppose spécifiquement les membres du Yacht Club de Monaco au Circolo della Vela Sicilia, tandis que les jeunes navigateurs de moins de 18 ans disposeront également de leur propre classement.