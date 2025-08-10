Les meilleurs endroits pour pique-niquer à Monaco et aux alentours

Envie d’un moment convivial au grand air, bercé par le charme de la Principauté ? Des panoramas urbains jusqu’aux sentiers côtiers, voici les lieux les plus agréables pour pique-niquer.

À Monaco

Larvotto

Difficile de faire plus emblématique que la plage du Larvotto. Son sable clair et ses eaux turquoise invitent à la détente, que ce soit en plein été ou lors des douces journées d’hiver. Le bruit des vagues en fond sonore et la vue sur l’horizon créent une atmosphère propice à un pique-nique en toute décontraction. On peut s’installer directement sur le sable ou sur les bancs du front de mer, parfaits pour observer les passants tout en savourant un encas.

Jardins Saint-Martin

Perchés sur le Rocher, ces jardins mêlent élégance méditerranéenne et fraîcheur végétale. Les allées bordées d’arbres centenaires offrent des zones ombragées idéales pour s’asseoir à l’écart de l’agitation. On y croise des statues, des fontaines et des points de vue époustouflants sur la mer, qui transforment une simple pause déjeuner en expérience contemplative. Ici, on savoure autant le paysage que le contenu de son panier.

Autour de Fontvieille

Au cœur du Parc de Fontvieille, la Roseraie Princesse Grace, compose un écrin verdoyant apaisant. Les parterres soigneusement entretenus dégagent un parfum subtil, surtout au printemps. Si la roseraie elle-même est dédiée uniquement à la promenade, les espaces verts alentours, comme ceux près du jardin d’enfants, offrent un cadre charmant pour flâner et déplier votre nappe.

Un parc à chien est même situé à côté de la Roseraie Princesse Grace, dans le quartier de Fontvieille © Monaco Tribune

Fort Antoine / promontoire du Rocher

Ancienne fortification reconvertie en théâtre de plein air, le Fort Antoine est l’un des lieux les plus pittoresques pour une pause gourmande. Avec son amphithéâtre circulaire, ses pierres chargées d’histoire et sa vue plongeante sur la mer, il dégage une atmosphère à la fois culturelle et maritime. Idéal pour les amateurs de tranquillité et de panoramas grandioses.

Digue de Monaco (solarium)

En longeant la digue qui protège le port Hercule, on découvre un lieu atypique : le solarium. C’est l’endroit parfait pour observer de près les yachts et voiliers tout en dégustant un repas. L’air marin, mêlé aux reflets de l’eau, apporte un charme singulier à ce coin souvent méconnu des visiteurs.

À l’extérieur de Monaco

Sentier des douaniers

Ce chemin côtier serpente le long de la Méditerranée, offrant des points de vue à couper le souffle sur les falaises et les criques. En chemin, on trouve de petites zones plates parfaites pour s’installer et profiter d’un repas face à la mer. Le parfum des pins et le bruit des vagues complètent ce tableau typiquement méditerranéen.

Tête de Chien

À 550 mètres d’altitude, ce promontoire domine toute la Principauté. La vue panoramique, qui s’étend jusqu’à l’Italie par temps clair, est à elle seule une récompense. C’est un spot idéal pour un pique-nique contemplatif, loin de l’animation urbaine. La sensation d’espace et de liberté y est unique.

Le sentier des douaniers de Monaco à Roquebrune-Cap-Martin © Monaco Tribune

Mont Gros

Ce sommet boisé, situé au-dessus de Roquebrune-Cap-Martin, est un havre de paix. Les amateurs de nature y trouveront des coins calmes, entourés de pins et de chênes, où le chant des oiseaux remplace le bruit de la ville. Un endroit parfait pour un pique-nique en immersion dans le vert.

Stade du Devens

Ce grand espace à Beausoleil séduit les familles grâce à ses aires de jeux et ses zones dégagées. Les enfants peuvent courir et jouer pendant que les adultes profitent d’un moment de détente au soleil. Un choix pratique pour concilier sortie en plein air et confort urbain.

Le Parc sportif du Devens de Beausoleil © Ville de Beausoleil

Lieux interdits

À Monaco, certaines zones pourtant agréables à parcourir ne permettent pas de s’installer pour un pique-nique. C’est le cas du Parc Princesse Antoinette, où un arrêté municipal interdit toute consommation de repas sur place, sauf autorisation spéciale. Le Jardin Japonais, la Petite Afrique près du Casino, ainsi que la Roseraie Princesse Grace sont également réservés à la promenade et à la contemplation. Dans ces espaces, il n’est pas permis de déplier une nappe ni de partager un repas. Leur visite vaut toutefois le détour pour leur beauté et leur sérénité.

Ce qu’il faut prévoir