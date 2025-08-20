Les U17 de l’AS Monaco surclassent le Genoa pour leur dernier match de préparation

À l'image de la tête victorieuse de Ken Kitsoukou, l'AS Monaco a dominé le Genoa ce dimanche © AS Monaco

Pour leur ultime répétition avant la reprise du championnat, les U17 de l’AS Monaco ont décroché un large succès face aux Italiens du Genoa.

La formation de l’AS Monaco fait des étincelles en ce moment. Après la prestigieuse victoire obtenue par les U19 du club de la Principauté lors de l’Otten Innovation Cup aux Pays-Bas, c’était au tour des U17 de se distinguer ce dimanche. Pour leur dernier match de préparation, les joueurs de Manu Dos Santos ont livré une partition très convaincante du côté du Campo Sportivo Begato, face au Genoa (5-2).

Il ne fallait pas beaucoup de temps aux Monégasques pour se mettre sur les bons rails. Au bout de cinq petites minutes de jeu, Noé Rat Mayo faisait la différence et ouvrait le score (1-0, 5e) en faveur de la formation princière. Un quart d’heure plus tard, l’ailier gauche était à nouveau impliqué dans le but du break. S’il ne parvenait cette fois pas à tromper le portier italien, sa tentative rebondissait vers Kaïs Petit qui doublait la mise (2-0, 20e).

Noé Rat Mayo régale, l’AS Monaco déroule

Décidément intenable sur son côté, Noé Rat Mayo ne laissait aucun répit à son adversaire du jour. Il se muait cette fois en avant dernier passeur pour Winsley Bolmin qui décalait Saad Bhihi, auteur d’une frappe sur laquelle le dernier rempart genovesi ne pouvait rien (3-0, 25e).

Le jeune Noé Rat Mayo a fait le show face au Genoa ce dimanche © AS Monaco

L’AS Monaco déroulait ensuite, aggravant la marque par l’intermédiaire de Ken Kitsoukou (4-0, 30e) et de l’inévitable Noé Rat Mayo (5-0, 40e), qui s’offrait ainsi un doublé. Certainement sonnée, l’écurie italienne s’en remettait aux phases arrêtées pour réagir : un coup-franc direct (5-1) puis un pénalty (5-2) lui permettait de réduire la marque avant le retour aux vestiaires. Plus calme, le second acte ne voyait pas les filets trembler et permettait au tacticien monégasque de procéder à une revue d’effectif.

Un succès net et sans bavure qui sera certainement le bienvenu en amont du coup d’envoi du championnat U17 National prévu sur la pelouse du JS Ajaccio (dimanche 24 août, 14h).