Trois joueurs, deux entraîneurs : l’AS Monaco Basket sera bien représentée à l’Euro 2025

L’AS Monaco pourra compter sur plusieurs de ses joueurs et entraîneurs pour la représenter à l’Eurobasket 2025.

Lancé ce mercredi 27 août avec la rencontre remportée par la Lituanie (94-70) face à la Grande-Bretagne, l’Eurobasket 2025 s’étendra jusqu’au dimanche 14 septembre. Et ce dans quatre pays : la Lettonie, Chypre, la Finlande ainsi que la Pologne.

L’AS Monaco Basket comptera 3 joueurs et 2 entraîneurs convoqués parmi les sélections engagées. Une pensée, néanmoins, pour le meneur de jeu du Rocher, Matthew Strazel, cruellement privé de la compétition en raison d’une blessure à la cuisse contractée face à l’Espagne le 16 août dernier.

L’AS Monaco Basket représentée au sein de quatre nations

Parmi les joueurs du club princier qui prendront part à la compétition, on retrouve Elie Okobo. Du haut de ses 27 ans, celui qui a déjà disputé la Coupe du monde 2023 avec la France s’apprête à remettre le couvert pour sa deuxième grande compétition internationale avec les Tricolores.

À défaut d’évoluer avec lui comme en Principauté, il retrouvera Jordan Loyd de l’autre côté du parquet le 2 septembre prochain. Son coéquipier en club évoluera avec la Pologne, présente dans le groupe D avec la France ainsi que la Belgique, l’Islande, Israël et la Slovénie. 👏 La #RocaTeam bien représentée à l'#Eurobasket ! 🇲🇨



👔 Coachs Vassilis Spanoulis et Kostas Charalampidis avec la Grèce 🇬🇷

👕 Daniel Theis avec l'Allemagne 🇩🇪

👕 Jordan Loyd avec la Pologne 🇵🇱

👕 Elie Okobo avec les Bleus 🇫🇷



Bonne chance à tous ! 👊🍀#DagheMunegu pic.twitter.com/VICJjZmlbn — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) August 26, 2025

Autre joueur de la Roca Team impliqué dans cette édition de l’Eurobasket : le pivot de 32 ans, Daniel Theis. Sacré champion du monde en 2023 avec l’Allemagne, il aura à cœur de remporter un nouveau titre sous les couleurs de la Mannschaft cet été et s’est d’ailleurs imposé face au Monténégro ce mercredi (106-76) à l’occasion de la première journée.

Et ce n’est pas tout, car une partie du staff de l’ASM Basket sera aussi en action au cours des deux prochaines semaines. Le coach principal de Monaco, Vassilis Spanoulis, occupera la même fonction sur le banc de la Grèce, accompagné par un adjoint qu’il connaît bien, Kostas Charalampidis.