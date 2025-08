Trottinettes électriques : interdiction pour les moins de 14 ans dès maintenant

Le Gouvernement princier vient de faire évoluer la réglementation pour encadrer l’usage des trottinettes électriques et des vélos à assistance électrique par les plus jeunes © DR

La Principauté impose désormais un âge minimum de 14 ans et une formation obligatoire pour circuler avec des engins électriques.

Désormais, les enfants de moins de 14 ans ne pourront plus circuler sur la voie publique avec une trottinette électrique ou un vélo électrique. Cette mesure radicale transforme l’usage de ces moyens de transport dans les rues monégasques, où de nombreux adolescents utilisaient quotidiennement ces véhicules pour leurs déplacements.

La nouvelle réglementation exige également une formation préalable. Pour être autorisé à utiliser ces engins à partir de 14 ans, il faudra avoir suivi une formation à la sécurité routière et détenir l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR), de niveau 1 ou 2, ou le permis AM. Cette certification, déjà intégrée dans les programmes scolaires monégasques, facilite la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.

L’obligation du port du casque

Cette réforme répond à une logique de prévention. Même si les accidents impliquant ces engins restent rares à Monaco, leur vitesse (jusqu’à 25 km/h) et la jeunesse de certains usagers représentent « un facteur de risque bien identifié ». L’initiative s’aligne sur les recommandations du Conseil Économique, Social et Environnemental et s’inspire des pratiques déjà adoptées dans les pays voisins. Le Gouvernement Princier maintient par ailleurs l’obligation du port du casque, une mesure qui concerne tous les utilisateurs de trottinettes électriques et les cyclistes de moins de 18 ans sur vélos électriques.