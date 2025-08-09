Про Монако
Электросамокаты: запрет для детей до 14 лет вступает в силу немедленно

Опубликовано 9 августа 2025
Правительство Монако ввело новые правила, касающиеся использования электросамокатов и велосипедов с электроприводом детьми © Все права защищены
Княжество устанавливает минимальный возраст 14 лет и обязательное обучение для управления электросамокатами и велосипедами с электроприводом.

Теперь дети до 14 лет не смогут использовать электрические самокаты или велосипеды с электроприводом на дорогах общего пользования. Это значительное изменение, которое повлияет на привычное использование этих транспортных средств на улицах Монако, где подростки часто использовали их для передвижения.

Кроме того, новые правила требуют прохождения обучения. Чтобы иметь право управлять такими транспортными средствами с 14 лет, нужно пройти курс по правилам дорожного движения и получить школьный сертификат по безопасности дорожного движения (ASSR) 1 или 2 уровня, либо водительское удостоверение категории AM. Эти сертификаты уже включены в школьную программу Монако, что значительно упрощает внедрение новых требований.

Обязательное ношение шлема

Эта реформа направлена на повышение безопасности. Несмотря на то, что случаи аварий с участием этих транспортных средств в Монако довольно редки, их скорость (до 25 км/ч) и молодой возраст некоторых пользователей создают реальный риск. Эта мера соответствует рекомендациям Экономического, социального и экологического совета и основывается на практиках, которые уже применяются в соседних странах. Также правительство Монако сохраняет обязательное ношение шлема для всех пользователей электрических самокатов и велосипедистов на электрических велосипедах в возрасте до 18 лет.