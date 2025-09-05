La Princesse Charlène rend hommage à Giorgio Armani, créateur de sa robe de mariée iconique

Giorgio Armani, légendaire couturier italien, est décédé ce jeudi à l’âge de 91 ans, clôturant une carrière exceptionnelle, marquée par des liens étroits avec la Principauté.

Dans un message empreint d’émotion publié sur la page officielle du Palais Princier, la Princesse Charlène a exprimé sa tristesse : « C’est avec une grande tristesse que le Prince et moi-même avons appris le décès de Giorgio Armani. Figure emblématique du monde de la mode, il a créé et façonné des tendances qui ont influencé des générations. »

Le témoignage de la Princesse évoque avec une particulière tendresse un moment inoubliable de l’histoire monégasque : « Parmi la richesse de ses créations, figurait également ma robe de mariée, en juillet 2011. » Cette robe, devenue iconique, demeure l’une des créations les plus photographiées et admirées du couturier, symbole de l’élégance intemporelle qui caractérisait l’œuvre d’Armani.

© Patrick Demarchelier

Une présence remarquée en Principauté

Giorgio Armani avait établi sa présence à Monaco en 2020 avec l’ouverture d’une boutique de 150 m² dans l’Hôtel Hermitage, à Monte-Carlo. Le créateur avait personnellement conçu l’aménagement intérieur, respectant l’architecture Belle Époque du bâtiment. La maison italienne avait choisi Charles Leclerc comme ambassadeur de la marque afin de renforcer les liens entre l’empire Armani et la Principauté. Le pilote monégasque avait exprimé son « immense honneur » de représenter cette griffe iconique.

Un grand passionné de basketball

Au-delà de la mode, Giorgio Armani entretenait une passion dévorante pour le basketball. L’AS Monaco Basket a également rendu hommage au créateur, rappelant que Giorgio Armani était propriétaire de l’Olimpia Milano depuis 2008, équipe adverse régulière en Euroligue.

Les deux clubs s’étaient d’ailleurs affrontés en mars 2024 à Monaco, avec la présence remarquée du couturier dans les tribunes. « AS Monaco Basketball pleure la disparition de Giorgio Armani et adresse ses sincères condoléances à la famille à l’Olimpia Milano. »

Giorgio Armani avec Alekszej Fedoricsev, président de l’AS Monaco Basket © AS Monaco Basket

Giorgio Armani avec Alekszej Fedoricsev © Direction de la Communication

Conformément à ses dernières volontés, une chapelle ardente sera accessible au public samedi et dimanche de 9 heures à 18 heures à l’Armani Teatro de Milan, permettant au monde entier de lui rendre un dernier hommage.