Княгиня Шарлен отдает дань уважения Джорджио Армани, дизайнеру ее культового свадебного платья
В этот четверг в возрасте 91 года скончался Джорджио Армани. Легендарный итальянский кутюрье завершил блистательную карьеру, отмеченную тесными связями с Княжеством.
В своём эмоциональном сообщении, опубликованном на официальной странице княжеского дворца, Княгиня Шарлен выразила свою горечь: «Мы с Князем с большой печалью узнали о кончине Джорджио Армани. Культовая фигура в мире моды, он создавал и формировал тенденции, повлиявшие на целые поколения».
Свидетельство Княгини с особой нежностью вызывает в памяти незабываемый момент в истории Монако: «Среди множества его творений было и мое свадебное платье, пошитое в июле 2011 года». Это платье, ставшее культовым, остается одним из самых фотографируемых и вызывающих восхищение творений кутюрье, символом непреходящей элегантности, характерной для творчества Армани.
Заметный след в Княжестве
Джорджио Армани устроился в Монако в 2020 году, открыв бутик площадью 150 м² в отеле Hermitage в Монте-Карло. Дизайнер лично разработал внутреннюю планировку, соблюдая архитектуру здания Прекрасной эпохи. Итальянский дом выбрал Шарля Леклера в качестве лица бренда для укрепления связей между империей Армани и Княжеством. Монегасский пилот признал «огромную честь» представлять этот культовый бренд.
Большой фанат баскетбола
Помимо моды, Джорджио Армани страстно увлекался баскетболом. БК «Монако» также отдал дань уважения дизайнеру, напомнив, что Джорджио Армани с 2008 года является владельцем «Олимпии Милан», постоянного соперника клуба в Евролиге.
Эти два клуба также встретились в марте 2024 года в Монако, и на трибунах можно будет увидеть выдающегося дизайнера. «Баскетбольный клуб «Монако» скорбит в связи с кончиной Джорджио Армани и выражает искренние соболезнования его семье в «Олимпии Милан»».
В соответствии с его последней волей в субботу и воскресенье с 9:00 до 18:00 в миланском театре Армани будет открыта для публики часовня, где весь мир сможет отдать ему последнюю дань уважения.