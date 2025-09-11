Le Grand Ball of Princes and Princesses revient à Monaco le 26 septembre

Cette année, le Grand Bal des Princes et des Princesses a pour thème Sail into Royalty © Noble Monte-Carlo

Le Grand Ball of Princes and Princesses se déroulera au Sporting Monte-Carlo. L’événement bénéficie du soutien du Prince Albert II et reversera une partie de ses recettes à des œuvres caritatives.

Cette édition 2025 adopte le thème « Sail into Royalty » et accueillera comme invité d’honneur Riccardo Cocciante, compositeur de la comédie musicale « Notre-Dame de Paris ». L’événement réunit des personnalités internationales du cinéma, de la politique et des affaires dans un cadre inspiré des traditions royales.

L’organisateur Noble Monte-Carlo propose un spectacle avec des performances artistiques de niveau mondial, dîner gastronomique préparé par des chefs étoilés et décors féeriques. Les invités évoluent dans une ambiance recréant l’atmosphère des bals princiers historiques, avec des décorations spécialement conçues pour transformer l’espace en palais de conte de fées.

Le Couple Princier illumine le 64e Festival de Télévision de Monte-Carlo

Un événement de prestige

© Noble Monte-Carlo

Soirée féérique pour le Bal des Princes et Princesses

Le Grand Ball of Princes and Princesses se déroule chaque année dans différentes destinations de prestige à travers le monde. Les éditions précédentes ont eu lieu au Burj Al Arab de Dubaï en 2024, à Venise en 2023, et plusieurs fois à Dubaï et Monaco depuis 2020. Cet événement itinérant contribue à promouvoir l’art, la culture et l’excellence de Monte-Carlo sur la scène internationale.

L’événement combine à la fois divertissement, ambiance luxueuse et action caritative. Une partie des recettes est traditionnellement reversée à des œuvres philanthropiques, notamment la Fondation Princesse Grace de Monaco qui soutient les enfants hospitalisés et finance la recherche médicale pédiatrique dans les hôpitaux français.

Les réservations pour le Grand Ball of Princes and Princesses sont ouvertes sur le site officiel de l’événement. Les places sont limitées et l’accès se fait uniquement sur invitation ou réservation préalable. Pour plus d’informations : https://noblemontecarlo.mc/booking/