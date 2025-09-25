Le Kids Tour de l’AS Monaco débarque à Vintimille ce dimanche

La caravane Rouge & Blanche poursuit sa tournée régionale avec une cinquième étape italienne lors de la Fête du Sport sur la Piazza della Libertà.

Pour la troisième année consécutive, l’AS Monaco aura lieu à Vintimille ce dimanche 28 septembre entre 10 heures et 18 heures. Cette étape italienne s’inscrit dans le cadre de la Fête du Sport locale. La ville ligure bénéficie d’un statut particulier puisqu’elle fait partie du programme ÜNSEME, qui signifie « ensemble » en monégasque. Ce partenariat privilégié avait d’ailleurs porté ses fruits en avril dernier lorsque Vintimille remportait la deuxième édition de la ÜNSEME Cup.

Un programme d’animations gratuit pour tous

Sur la Piazza della Libertà, les jeunes supporters découvriront l’univers de l’AS Monaco à travers diverses activités ludiques : baby-foot humain, jeu de cible géante, quiz sur le club ou encore une expérience de réalité virtuelle pour une immersion au Stade Louis-II. Les participants pourront également défier leurs amis sur FC 25 via des consoles PS5 installées pour l’occasion.

Des prix attractifs récompenseront les plus chanceux, notamment des maillots dédicacés par les joueurs professionnels et des invitations pour assister aux matches au Stade Louis-II.

Une saison 4 déjà bien lancée

Après avoir conquis plus de 10 000 enfants lors de ses trois premières saisons, le Kids Tour entame sa quatrième édition avec ambition. Cette étape vintimilloise intervient après les passages réussis au FC Antibes, au Grimaldi Forum lors du Monaco Card Show et à La Bollène-Vésubie.

© AS Monaco

Le programme se poursuivra dès le mercredi 1er octobre à La Colle-sur-Loup, où les animations seront proposées entre 13h30 et 17h30, maintenant la gratuité qui caractérise cette initiative communautaire du programme AS Monacoeur.