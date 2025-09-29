Le Prince Albert II plaide pour une alliance mondiale face au climat : « La nature est notre alliée la plus puissante »

Durant les échanges, le Prince Albert II a rappelé le rôle essentiel que joue l’océan mondial et l’économie bleue durable © Michaël Alesi / Palais princier

Le Prince Albert II a participé à une table ronde réunissant dirigeants politiques, entrepreneurs et philanthropes autour de l’urgence climatique, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies

Le mercredi 24 septembre, à l’Hôtel Whitby a eu lieu un sommet informel organisé par l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair et l’ex-gouverneur californien Arnold Schwarzenegger. Cette réunion a rassemblé responsables gouvernementaux, dirigeants économiques et acteurs philanthropiques pour examiner trois axes d’action : préservation des écosystèmes, innovation technologique et mobilisation des acteurs privés.

Tony Blair, Arnold Schwarzenegger et le Prince Albert II © Michaël Alesi

Vers des partenariats renforcés

Dans son intervention, le Prince Albert II a défendu une approche pragmatique de la crise climatique. Il a insisté sur le rôle des océans, forêts et zones humides dans la capture du carbone, tout en soulignant leur vulnérabilité : « La nature est notre alliée la plus puissante dans la lutte contre le changement climatique… Mais la nature ne peut pas se défendre seule. Elle dépend de nous tous : communautés, institutions et décideurs. Aucun acteur ne peut réussir seul », a-t-il affirmé, appelant à coordonner l’action des gouvernements, collectivités locales, entreprises et fondations. Il a cité les initiatives monégasques, notamment ReOcean Fund qui finance des projets contre la pollution plastique et pour la restauration marine et a également évoqué le Fonds mondial pour les récifs coralliens, créé avec la Fondation Paul G. Allen, qui combine financements publics et privés.

Cette table ronde a confirmé la volonté de collaboration entre le Tony Blair Institute, la Schwarzenegger Climate Initiative et la Minderoo Foundation d’Andrew Forrest sur les questions d’adaptation et de financement climatique.

© Michaël Alesi

Le Prince Albert II plaide pour un multilatéralisme renforcé à l’ONU

Durant son séjour new-yorkais, le Prince Albert II a également rencontré Sonia Guajajara, ministre brésilienne des Peuples autochtones, pour discuter de l’initiative « Forêts et Communautés » de sa Fondation implantée à São Paulo.

© Michaël Alesi / Palais Princier

À la Mission monégasque auprès de l’ONU, il a reçu Asmita Satyarthi, représentant le Prix Nobel de la Paix 2014, dont l’académie forme des jeunes leaders à la « compassion » face aux injustices sociales.