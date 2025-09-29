Le Prince Albert II plaide pour une alliance mondiale face au climat : « La nature est notre alliée la plus puissante »
Le Prince Albert II a participé à une table ronde réunissant dirigeants politiques, entrepreneurs et philanthropes autour de l’urgence climatique, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies
Le mercredi 24 septembre, à l’Hôtel Whitby a eu lieu un sommet informel organisé par l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair et l’ex-gouverneur californien Arnold Schwarzenegger. Cette réunion a rassemblé responsables gouvernementaux, dirigeants économiques et acteurs philanthropiques pour examiner trois axes d’action : préservation des écosystèmes, innovation technologique et mobilisation des acteurs privés.
Vers des partenariats renforcés
Dans son intervention, le Prince Albert II a défendu une approche pragmatique de la crise climatique. Il a insisté sur le rôle des océans, forêts et zones humides dans la capture du carbone, tout en soulignant leur vulnérabilité : « La nature est notre alliée la plus puissante dans la lutte contre le changement climatique… Mais la nature ne peut pas se défendre seule. Elle dépend de nous tous : communautés, institutions et décideurs. Aucun acteur ne peut réussir seul », a-t-il affirmé, appelant à coordonner l’action des gouvernements, collectivités locales, entreprises et fondations. Il a cité les initiatives monégasques, notamment ReOcean Fund qui finance des projets contre la pollution plastique et pour la restauration marine et a également évoqué le Fonds mondial pour les récifs coralliens, créé avec la Fondation Paul G. Allen, qui combine financements publics et privés.
Cette table ronde a confirmé la volonté de collaboration entre le Tony Blair Institute, la Schwarzenegger Climate Initiative et la Minderoo Foundation d’Andrew Forrest sur les questions d’adaptation et de financement climatique.
Durant son séjour new-yorkais, le Prince Albert II a également rencontré Sonia Guajajara, ministre brésilienne des Peuples autochtones, pour discuter de l’initiative « Forêts et Communautés » de sa Fondation implantée à São Paulo.
À la Mission monégasque auprès de l’ONU, il a reçu Asmita Satyarthi, représentant le Prix Nobel de la Paix 2014, dont l’académie forme des jeunes leaders à la « compassion » face aux injustices sociales.