Les Ballets de Monte-Carlo célèbrent 40 ans de grâce avec une saison anniversaire éblouissante

Un anniversaire en pointes et en majesté © Ballets de Monte-Carlo

Alors que septembre déploie ses derniers feux d’été sur la Principauté, la billetterie des Ballets de Monte-Carlo s’apprête à lever le rideau sur une saison 2025-2026 qui promet d’être mémorable.

Quarante années se sont écoulées depuis que Jean-Christophe Maillot a posé ses premiers pas chorégraphiques avec la compagnie monégasque. Une histoire d’amour artistique qui débuta en décembre 1986 avec Les Adieux – titre ironique pour ce qui allait devenir une union indéfectible entre un créateur visionnaire et ses danseurs. Aujourd’hui, le directeur-chorégraphe célèbre cette odyssée créative avec une saison placée sous le signe de la gratitude et de l’excellence.

Ma Bayadère : quand Maillot réinvente le sacré

Point d’orgue de cette programmation anniversaire, Ma Bayadère marquera le retour triomphal de Maillot à la narration grand format. Du 27 décembre au 3 janvier 2026, le Grimaldi Forum vibrera au rythme de cette relecture audacieuse du monument classique. Le chorégraphe, « amoureux d’une danse sur pointes qui vise l’excellence jusqu’à la déraison », promet une création mondiale qui dialogue avec le répertoire tout en le transcendant.

Une billetterie qui cultive l’art de l’anticipation

Dès le 17 septembre, les aficionados pourront s’emparer de leurs sésames pour cette saison exceptionnelle. Les formules d’abonnement – trois ou cinq spectacles – offrent un accès privilégié aux meilleures catégories, avec en prime une invitation aux mystérieux « Imprévus » pour les plus fidèles.

La prévente de Ma Bayadère, déjà ouverte jusqu'au 16 septembre, propose des tarifs préférentiels oscillant entre 28 et 33 euros. Une aubaine pour s'assurer les meilleures places de cette création tant attendue.

La Voiture Ballet : l’élégance du voyage culturel

Innovation charmante, la navette au départ de Nice transforme le trajet en prélude poétique au spectacle. Pour six euros seulement, les spectateurs azuréens peuvent s’abandonner à cette parenthèse enchantée qui mène des lumières niçoises aux splendeurs monégasques.

Cette saison anniversaire s’annonce comme une constellation d’émotions, où chaque représentation devient célébration d’un art qui, depuis quatre décennies, illumine les nuits de la Principauté.

Réservez vos places dès maintenant au Grimaldi Forum, à l’Atrium du Casino et sur montecarloticket.com. Retrouvez le programme complet sur balletsdemontecarlo.com