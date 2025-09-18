L’OPMC lance sa saison 2025-2026 avec un programme chevaleresque

Concert sous les étoiles au Palais Princier en été 2025 © Direction de la Communication / Manuel Vitali / Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo inaugurera sa nouvelle saison ce dimanche 21 septembre à 18h à l’Auditorium Rainier III, marquant le début de la dernière année de Kazuki Yamada à sa direction.

Un concert d’ouverture entre France et Allemagne

La rentrée musicale monégasque s’annonce brillante avec un programme alliant l’élégance française de Camille Saint-Saëns à l’inventivité narrative de Richard Strauss. Au programme : Phaéton et la Symphonie n°1 de Saint-Saëns, suivis des « Variations fantastiques sur un thème chevaleresque » du Don Quichotte de Strauss.

Le violoncelliste espagnol Pablo Ferrández, artiste en résidence pour cette saison, interprétera la partie solo de cette œuvre majeure du répertoire. Lauréat du Concours Tchaïkovsky et artiste exclusif Sony Classical, il s’est déjà produit avec l’orchestre en juin dernier aux côtés d’Anne-Sophie Mutter.

Une saison d’adieux riche en émotions

Cette saison 2025-2026 revêt une importance particulière puisqu’elle marquera les adieux de Kazuki Yamada après dix années à la tête de l’OPMC. Le maestro japonais a prévu de clôturer son mandat en juin 2026 avec la Neuvième Symphonie de Beethoven, symbole universel de fraternité.

La programmation proposera 36 concerts de la Grande Saison, enrichis de récitals et concerts de musique de chambre, avec notamment le retour du festival Mozart à Monaco en janvier. Saison 2025-2026 : L’OPMC dévoile sa saison d’adieux à Kazuki Yamada

Informations pratiques

Important : Le parking Louis II étant fermé pour travaux jusqu’au 5 octobre, les spectateurs sont invités à utiliser les parkings du Grimaldi Forum ou du Portier.

Billetterie : Atrium du Casino, +377 92 00 13 70