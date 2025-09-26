Monaco et Singapour scellent leur partenariat diplomatique à l’ONU

Isabelle Berro-Amadeï et son homologue singapourien Vivian Balakrishnan avec le Prince Albert II © DR

La Principauté franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d’expansion diplomatique en Asie-Pacifique.

La diplomatie monégasque a marqué un tournant significatif mercredi 24 septembre avec la signature d’un accord historique entre la Principauté et Singapour. L’événement s’est déroulé dans les locaux de la représentation singapourienne auprès des Nations Unies, transformant une coopération informelle en partenariat diplomatique officiel.

Isabelle Berro-Amadeï, à la tête de la diplomatie monégasque, et son homologue singapourien Vivian Balakrishnan ont paraphé ce document fondateur sous le regard du Prince Albert II. Cette cérémonie intervient stratégiquement pendant la session annuelle de l’Assemblée générale onusienne, soulignant l’importance accordée à cette nouvelle alliance.

Natation : Lisa Pou s’impose sur 10 km en Coupe d’Europe à Paris après sa médaille à Singapour

Un terrain d’entente déjà fertile

Loin d’être une simple formalité administrative, cette signature officialise des liens tissés progressivement dans diverses instances internationales. Les deux micro-États ont découvert des affinités profondes dans leur vision du multilatéralisme et leur approche pragmatique des relations internationales.

Cette convergence de vues s’explique notamment par leurs situations géographiques similaires – deux petits territoires aux économies dynamiques – et leur volonté commune de peser sur la scène mondiale malgré leur taille modeste.

La diplomatie des petits États à l’honneur

Cette nouvelle donne illustre parfaitement la capacité des nations de petite superficie à exercer une influence sur les affaires mondiales. Monaco et Singapour prouvent qu’une diplomatie intelligente et des valeurs partagées peuvent compenser les contraintes territoriales.

Les responsables des deux pays envisagent désormais d’intensifier leurs échanges dans les domaines économique, culturel et environnemental, ouvrant la voie à une collaboration renforcée entre la Méditerranée et l’Asie du Sud-Est.