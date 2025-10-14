60 élus franco-italiens en visite à l’AS Monaco pour le réseau des Sites Grimaldi

Des membres de l'association Sites historiques Grimaldi de Monaco ont visité le Centre de performance de la Turbie © AS Monaco

Une soixantaine de représentants français et italiens ont découvert les coulisses du club monégasque à l’occasion des 10 ans des Sites Grimaldi.

Le week-end dernier, alors que les joueurs de l’AS Monaco profitaient de la trêve internationale, le Centre de Performance de La Turbie a ouvert ses portes à une délégation inhabituelle. Samedi 11 octobre, soixante élus locaux venus de France et d’Italie ont exploré les installations du club Rouge et Blanc, des terrains d’entraînement jusqu’à l’auditorium, en passant par les équipements de pointe et les espaces de récupération.

Cette matinée spéciale s’inscrivait dans le cadre des célébrations du dixième anniversaire du réseau des Sites historiques Grimaldi de Monaco, dont les membres s’étaient réunis vendredi en Principauté en présence du Prince Albert II.

Un réseau transfrontalier au service du patrimoine

Les visiteurs provenaient de territoires aussi variés que la Manche, les Ardennes, le Territoire de Belfort ou Montélimar côté français, ainsi que Vintimille, Dolceacqua et Gênes en Italie. Cette diversité géographique illustre l’étendue des liens historiques tissés par la dynastie Grimaldi au fil des siècles.

© AS Monaco

Fondée en 2015, l’association rassemble plus d’une centaine de communes françaises et italiennes partageant un héritage commun avec la Famille princière. Son ambition : valoriser ces connexions historiques à travers des initiatives culturelles et touristiques transfrontalières.

La visite s’est conclue sur le toit-terrasse du complexe sportif, où la délégation a immortalisé cette rencontre entre patrimoine historique et excellence sportive contemporaine, deux piliers de l’identité monégasque.