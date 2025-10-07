Artiste décalé et cynique, Rice expose à Monaco

L’artiste expose durant le mois d’octobre ses nouvelles créations au Quai des Artistes, avec pour thème affiché « Tous Ego ».

Le pseudo du principal intéressé n’est pas choisi au hasard, il s’agit tout simplement de l’anagramme de l’artiste, né en banlieue parisienne. Sa vie, faite de décalages, l’a mené aux quatre coins du monde pour comprendre son fonctionnement et en exprimer sa vision.

Tout démarre il y a une vingtaine d’années, chez un concessionnaire à Monaco, DPM Motors. Une rencontre qui va bouleverser son existence. « Je suis infiniment reconnaissant à ces gens. Ils ont toujours été là pour moi et cela fait 20 ans que cela dure, explique-t-il en évoquant d’abord la relation humaine qui les lie. Je les ai fait rire, ils se sont dits qu’on allait bien s’amuser ensemble ». C’est dans ce garage que l’artiste a commencé à créer à partir du plastique, en fibre de résine plus exactement.

© Stéphane Renaux

« Je fais ce métier car j’ai des idées à exprimer »

Après avoir émigré dans le sud de la France, Rice se met à parcourir le globe. Pendant des années, il explore l’Asie, notamment l’Inde où il a vécu un an, ou encore l’Amérique du sud, parcourue à moto. Des périples qui vont l’amener à transformer son regard sur la société, devenant aussi léger que caustique, et à prendre conscience de l’aspect consumériste du monde.

Sa technique consiste à modifier les objets dans le but de faire passer un message, souvent à caractère politique. Toute son expérience vécue raconte une histoire. Une histoire décalée aux accents enfantins qui fait prendre la mesure de la réalité pas toujours éclatante de l’univers des adultes. C’est la raison pour laquelle les barillets de fusils sont pastichés, la médecine réexaminée, les œuvres d’art détournées et les chefs d’État se retrouvent même infantilisés.

« Ces voyages m’ont beaucoup appris. J’ai vécu un véritable choc des cultures. Lorsqu’on revient ici, on ne se sent plus seulement en décalage horaire mais presque en décalage d’époque. À écouter nos contemporains, on se dit que quelque chose ne va pas et c’est de là que vient ma principale inspiration », raconte celui qui possède une attache particulière à la Principauté.

Rice aime sortir des sentiers battus pour exprimer sa patte © Stéphane Renaux

Pour cette œuvre, l’artiste s’est inspiré de la toile d’Édouard Manet « Le déjeuner sur l’herbe » © Stéphane Renaux

Les gants de boxe du fameux combat du siècle entre Muhammad Ali et George Foreman © Stéphane Renaux

Fort de cet attachement pour Monaco, l’artiste y expose régulièrement ses créations, comme à l’Automobile Club de Monaco (ACM), dont certaines voitures – fabriquées à partir de fibre, de chrome et de cuir – appartiennent au Prince Albert II. Rice cherche toujours à suivre son instinct, sans idée préconçue. « C’est ma qualité. Ce qui me pose le plus de problèmes, c’est d‘avoir un fil conducteur, je cultive la singularité pour chaque oeuvre. Je ne cherche pas forcément l’unité car j’ai peur de m’ennuyer. Je souhaite trouver le meilleur support pour exprimer mes idées », indique celui qui rêvait d’être footballeur, secret dévoilé en affichant un grand sourire.

Une exposition dans un lieu chargé d’histoires

Pour sa nouvelle exposition, le Quai des Artistes offre un véritable écrin à ses oeuvres, d’une part grâce à sa cuisine généreuse et à son environnement art déco revisité. D’autre part, car la brasserie, rouverte en 2023, accueillait autrefois à l’étage diverses créations artistiques, comme le raconte le directeur de l’établissement Bertrand Letartre.

« Il y avait des artistes à l’étage. Le Prince Rainier III leur avait donné des locaux et au rez-de-chaussée ils s’en servaient comme d’une cantine le midi et le soir. J’ai racheté le lieu il y a trois ans. Je voulais rénover le cadre et la cuisine dans son ensemble. Puis je voulais renouer avec les origines du Quai des artistes en faisant justement venir des artistes. Finalement, la cuisine et la peinture sont deux arts. Leur conjugaison rend l’ensemble très intéressant. »

Si pour le moment, rien n’est encore défini dans la suite de la programmation, l’initiative est désormais lancée et d’autres artistes auront l’opportunité de présenter leur œuvre tout au long de l’année.

La brasserie, un prolongement de l’expression artistique © Stéphane Renaux

L’exposition « Tous Ego » est à découvrir dans le cadre des expositions de l’Atelier du Quai des Artistes (4 quai Antoine Ier), dès le 7 octobre et pour une durée d’un mois.