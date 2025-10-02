Le Prince Albert II ému par la mort de Jane Goodall à 91 ans

Le Prince Albert II a exprimé sa profonde tristesse après le décès de la célèbre primatologue, qu’il avait rencontrée la semaine dernière à New York.

Jane Goodall est décédée mercredi 1er octobre 2025 de causes naturelles en Californie, à l’âge de 91 ans. La scientifique britannique se trouvait aux États-Unis dans le cadre d’une tournée de conférences lorsqu’elle a rendu son dernier souffle. Le Prince Albert II a réagi avec émotion à cette disparition. La semaine précédente encore, lors de son séjour à New York pour l’Assemblée générale de l’ONU, le Souverain avait eu le privilège de s’entretenir avec celle qu’il considérait comme une visionnaire de la cause environnementale.

Un lien privilégié avec Monaco

En 2008, lors de la toute première édition des Prix de la Fondation Prince Albert II, Jane Goodall a reçu le Prix Biodiversité. Cette distinction inaugurale revêtait une importance particulière : elle comptait parmi les trois premiers lauréats jamais récompensés par la Fondation créée deux ans plus tôt. Le Prince avait alors déclaré : « J’ai voulu créer ces Prix pour apporter tout mon soutien aux hommes et femmes d’exception qui s’engagent pour sauver notre planète. »

Une pionnière visionnaire

Sans formation universitaire initiale, Jane Goodall est arrivée en Tanzanie en 1960 à seulement 26 ans pour observer les chimpanzés dans leur habitat naturel. Ses découvertes sur l’utilisation d’outils par les primates et leurs comportements sociaux ont transformé la primatologie. Elle a fondé l’Institut Jane Goodall en 1977 et le programme jeunesse Roots & Shoots qui mobilise aujourd’hui des milliers de groupes dans plus de cent pays. Nommée messagère de la paix par les Nations Unies en 2002 et anoblie en 2004, elle avait récemment reçu la médaille présidentielle de la Liberté américaine.