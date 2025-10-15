Monaco lance sa double campagne de vaccination grippe-Covid

En cette période automnale, les autorités monégasques appellent les publics fragiles à se protéger dès maintenant contre les virus hivernaux.

Le département des affaires sociales ouvre ce mercredi sa campagne annuelle de vaccination. Nouveauté cette année : grippe et Covid peuvent être administrés lors d’une même séance. Les deux injections restent possibles à condition de varier les sites d’injection. Les doses arrivent dès demain dans l’ensemble des pharmacies monégasques. Deux options s’offrent aux patients : soit se faire piquer directement sur place, soit acheter les vaccins et consulter leur médecin ou un infirmier. Attention toutefois pour le Covid, l’infirmier exigera une ordonnance préalable.

Les personnes à risque ciblées

Les autorités ciblent cinq catégories prioritaires. D’abord les plus de 65 ans et les malades chroniques de tout âge. Ensuite les femmes enceintes et les personnes obèses. Enfin les résidents des structures médico-sociales. Le timing compte. Les virus grippaux débarquent généralement fin octobre. Mieux vaut donc ne pas traîner. L’organisme a besoin de quelques semaines pour développer ses défenses immunitaires.

Bonne nouvelle pour le porte-monnaie : la sécurité sociale monégasque rembourse intégralement les deux vaccins. Une prise en charge totale destinée à encourager la prévention chez les assurés sociaux.

Les vaccins disponibles cette saison ciblent les souches virales actuellement en circulation. Une adaptation nécessaire face à l’évolution constante des pathogènes.