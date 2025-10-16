Travaux : l’Avenue Princesse Grace en circulation alternée pendant plusieurs semaines

La Principauté lance une métamorphose urbaine entre le Sea Club et le Monte-Carlo Bay, avec des aménagements durables qui redessineront le visage du quartier jusqu’en 2026.

Les automobilistes monégasques devront adapter leurs habitudes jusqu’au 19 décembre. La portion de l’avenue Princesse Grace comprise entre le Sea Club et le Monte-Carlo Bay ne dispose plus que d’une voie de circulation avec un système d’alternance. Face aux ralentissements prévisibles, les autorités recommandent aux conducteurs de privilégier le boulevard du Larvotto comme itinéraire de contournement.

Se garer à Monaco : tout ce qu’il faut savoir

Cette première phase de travaux, débutée le 13 octobre, préfigure une série d’interventions programmées tout au long de 2026, marquant une transformation progressive mais profonde de cette artère. Des infrastructures de recharge destinées aux taxis et bus électriques seront implantées, confirmant l’engagement de Monaco vers une « mobilité décarbonée », comme l’a déclaré le Prince Albert II dans son discours au salon Ever Monaco.

Les piétons et cyclistes bénéficieront d’espaces élargis et sécurisés, avec des trottoirs plus généreux et une continuité des pistes cyclables. Un mur végétal et de nouveaux espaces verts viendront enrichir le paysage urbain, créant des îlots de fraîcheur dans ce secteur densément construit.

Des aménagements pratiques

Parallèlement, l’organisation du stationnement sera rationalisée avec le transfert de 45 places de stationnement deux-roues vers le parking Testimonio, libérant ainsi l’espace public. L’élargissement de la chaussée permettra également aux bus d’effectuer leur manœuvre de retournement au niveau du SeaClub, garantissant la pérennité des dessertes de transport en commun, même durant les futures phases de travaux.