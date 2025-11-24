Dénouement inédit et historique pour la No Finish Line avec le Prince Albert II

La 26ème édition de la course solidaire monégasque établit des records historiques et couronne pour la première fois une femme au classement général.

La 26ème édition de No Finish Line s’est achevée ce dimanche sous les meilleurs auspices, avec la présence du Prince Albert II, qui a effectué le dernier tour du parcours. L’événement caritatif a connu un dénouement spectaculaire avec la victoire historique de Justine Houteer Magni. Pour sa première participation, la coureuse a parcouru 928 kilomètres, pulvérisant au passage le record féminin détenu depuis 2011 par Sarah Barnett (924 km). Mieux, elle devient la première femme en 26 éditions à s’imposer au classement scratch, toutes catégories confondues.

Le podium féminin avec la vainqueure Justine Houteer Magni © André Faure

Objectifs atteints haut la main

En dépit de conditions météorologiques délicates lors du week-end inaugural, les 14 440 participants inscrits ont permis d’atteindre des résultats comparables à l’édition référence de 2015. Le compteur final affiche 375 245 kilomètres parcourus, dépassant l’objectif initial de 325 000 kilomètres dès le samedi après-midi. Cette performance se traduit par un don équivalent de 375 245 euros, destiné à financer une vingtaine de projets pour des enfants malades ou défavorisés.

Chez les hommes, Andreas Michalitz s’est imposé avec 845 kilomètres, devançant de justesse Christian Stolowitz (843 km). L’épreuve des 24 heures non-stop a réuni 213 coureurs, qui ont cumulé plus de 17 801 kilomètres. En relais par équipes, les Carabiniers Fight Aids Monaco ont dominé le classement général avec 14 189 kilomètres.

Le podium masculin avec le vainqueur Andreas Michalitz © André Faure

La prochaine édition se tiendra du 14 au 22 novembre 2026, avec l’ambition, toujours plus grande, de battre ces nouveaux records.