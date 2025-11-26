Fraude aux horodateurs : de faux QR codes piègent les automobilistes à Monaco

Des escrocs ont ciblé près d’un quart des horodateurs de la Principauté en y collant de faux QR codes pour détourner les paiements de stationnement vers des sites frauduleux.

La mairie de Monaco a détecté lundi une nouvelle tentative d’escroquerie visant les usagers du stationnement en surface. 19 horodateurs sur les 86 que compte le territoire ont été équipés d’autocollants frauduleux imitant des dispositifs de paiement officiels. En scannant ces faux QR codes, les automobilistes étaient redirigés vers des plateformes malveillantes conçues pour voler leurs données bancaires.

Cette méthode avait déjà frappé Monaco en octobre 2024. Les services municipaux ont procédé à une inspection complète du parc d’horodateurs et retiré l’ensemble des autocollants piégés. La police maintient sa surveillance pour éviter toute nouvelle tentative.

Les autorités rappellent un point crucial : aucun des 86 horodateurs monégasques n’est équipé d’un QR code légitime. Les seuls moyens de paiement autorisés restent les applications PayByPhone et Monapass, les pièces de monnaie, la carte bancaire et le paiement sans contact. La mairie encourage les personnes suspectant avoir été victimes de cette fraude à contacter rapidement la direction de la Sûreté publique. Une plainte officielle sera déposée contre les auteurs de cette escroquerie.