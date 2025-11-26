Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Publicité »
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Publicité »
Brève

Fraude aux horodateurs : de faux QR codes piègent les automobilistes à Monaco

Par Estelle Imbert
Publié le 26 novembre 2025
1 minute de lecture
qr-code
Les faits concernent 19 horodateurs sur les 86 installés sur le territoire monégasque © Monaco Tribune
Par Estelle Imbert
- 26 novembre 2025
1 minute de lecture

Des escrocs ont ciblé près d’un quart des horodateurs de la Principauté en y collant de faux QR codes pour détourner les paiements de stationnement vers des sites frauduleux.

La mairie de Monaco a détecté lundi une nouvelle tentative d’escroquerie visant les usagers du stationnement en surface. 19 horodateurs sur les 86 que compte le territoire ont été équipés d’autocollants frauduleux imitant des dispositifs de paiement officiels. En scannant ces faux QR codes, les automobilistes étaient redirigés vers des plateformes malveillantes conçues pour voler leurs données bancaires.

Cette méthode avait déjà frappé Monaco en octobre 2024. Les services municipaux ont procédé à une inspection complète du parc d’horodateurs et retiré l’ensemble des autocollants piégés. La police maintient sa surveillance pour éviter toute nouvelle tentative.

payby

Cette semaine, la Principauté s’attaque aux déchets électroniques

Aucun horodateur officiel ne dispose de QR code

Les autorités rappellent un point crucial : aucun des 86 horodateurs monégasques n’est équipé d’un QR code légitime. Les seuls moyens de paiement autorisés restent les applications PayByPhone et Monapass, les pièces de monnaie, la carte bancaire et le paiement sans contact. La mairie encourage les personnes suspectant avoir été victimes de cette fraude à contacter rapidement la direction de la Sûreté publique. Une plainte officielle sera déposée contre les auteurs de cette escroquerie.