Gareth Wittstock et la Fondation Princesse Charlène mobilisés pour la pétanque caritative monégasque

Gareth Wittstock représentant la Fondation Princesse Charlène à la pétanque MLD © Direction de la Communication - Stéphane Danna

Le frère de la Princesse Charlène a participé au troisième Challenge Pétanque de l’association Monaco Liver Disorder au profit du service de néonatalogie de l’Hôpital Cochin à Paris.

Ce week-end, le Club Bouliste monégasque de Cap d’Ail accueillait la troisième édition du tournoi caritatif organisé par Monaco Liver Disorder (MLD). Parmi les quatorze formations engagées, celle de la Fondation Princesse Charlène de Monaco – représentée notamment par Gareth Wittstock– tenante du titre, n’a pas réussi à conserver son trophée mais termine tout de même sur le podium.

C’est finalement la triplette SGP-sécurité de Beaulieu, composée d’Yves Roux, Moncef et Marcio Dos Santos, qui s’impose devant l’équipe de Nathalie Nardone, Jean-Pascal Dominici et Franck Albano.

© MLD © MLD © Direction de la Communication – Stéphane Danna

Des fonds pour améliorer le quotidien des soignants

L’évènement a permis 10 000 euros dont l’intégralité sera reversée au service de néonatalogie du professeur Olivier Baud, à l’AP-HP Port-Royal Cochin. Ces fonds financeront la rénovation de la cuisine et de la salle de repos destinées au personnel soignant.

Pour Carla Fadoul Shechter, présidente fondatrice de MLD, cette manifestation poursuit un double objectif : soutenir la recherche médicale tout en offrant aux familles touchées par la maladie un moment de convivialité, loin du cadre hospitalier. Grand Prix : le Prince Albert II et la Princesse Charlène rendent visite aux enfants malades de l’association MLD

Sensibiliser au don d’organes

Depuis sa création en 2023, ce rendez-vous annuel participe également à la sensibilisation au don d’organes et à la recherche sur le cancer du foie chez l’enfant. « La greffe reste souvent le dernier espoir pour les pathologies les plus graves », rappelle la présidente de l’association dans un communiqué de presse.

Le déjeuner, préparé par les Chefs du Grand cordon d’or, et les trophées signés par l’artiste Jordane Saget ont contribué au succès de cette journée solidaire.