Le Prince Albert reçoit une mallette signée l’Atelier Grinda pour ses 20 ans de règne

À l’occasion du vingtième anniversaire de règne du Souverain et de la Fête Nationale, l’artisan maroquinier monégasque, Nicolas Grinda, a offert une pièce unique entièrement façonnée à la main dans son atelier de Monte-Carlo.

Le Prince Albert II a reçu en audience Nicolas Grinda, fondateur de l’Atelier Grinda, pour découvrir une mallette réalisée spécialement en son honneur. Les deux hommes ont échangé sur la conception de cet objet d’exception, le Souverain saluant la qualité du travail présenté et témoignant de son intérêt pour le développement de la maroquinerie en Principauté.

© Nicolas Grinda

« Cette pièce, fabriquée à la main selon un savoir-faire traditionnel, illustre ma volonté de mettre en image l’artisanat monégasque : un artisanat rare en Principauté, parfois oublié, et que je m’efforce de faire revivre et de faire grandir à travers mon travail », nous écrit l’artisan.

© Nicolas Grinda

La mallette associe bois façonné sur mesure, cuirs sélectionnés auprès de tanneries françaises et italiennes réputées, et quincaillerie en laiton massif. Les coutures soigneusement détaillées à la surface du cuir, intègrent les armoiries princières.

Du monde de la finance à la haute maroquinerie

Diplômé de IE Business School, Nicolas Grinda a quitté une carrière dans la banque d’investissement pour se consacrer à sa passion. Depuis la création de son atelier en 2020, il a su conquérir une clientèle internationale présente dans 85 pays et nouer des collaborations prestigieuses, notamment avec le Yacht Club de Monaco et plusieurs Familles Royales à l’international. La Bookinerie : Arthur et Camille réalisent leur rêve de librairie à Monaco

Parallèlement, il a fondé l’École du Cuir, une plateforme trilingue (français, anglais et espagnol) de formation en ligne dédiée au Do it yourself (DIY) qui permet aux novices comme aux artisans expérimentés d’acquérir des compétences en maroquinerie. Face à une demande croissante, l’artisan ambitionne désormais de faire de l’Atelier Grinda référence de la haute maroquinerie monégasque.