Le Zinc appelle la Mairie à reconsidérer sa décision pour la future halle de la Condamine

Les gérants du bar publient un communiqué détaillé pour clarifier leur position et les discussions menées avec les services municipaux depuis plusieurs mois.

« Grâce à vous, on le sent, ce bar n’est plus seulement le nôtre. Il est à vous tous, à tous ceux qui croient encore en l’esprit du quartier, en la chaleur humaine, en la convivialité vraie », écrivent Julia Masini et Louis-Michel Aureglia, à leurs abonnés sur la page facebook de leur bar. Deux semaines après le communiqué du Conseil Communal, forts du soutien de leur pétition, les gérants du Zinc ont souhaité apporter des précisions sur la situation. Dans un communiqué diffusé le 4 novembre, l’établissement historique a tenu à éclaircir les échanges qui ont eu lieu avec la Mairie et qui ont précédé la décision de non-reconduction de sa convention.

Un projet présenté mais non retenu

Contrairement aux déclarations municipales évoquant l’absence de projet dans les délais, le Zinc affirme avoir « bien présenté un projet d’évolution ambitieux ». En collaboration avec M. Battaglia, gérant du Neptune Plage et de la brasserie artisanale Al’Afût, l’établissement avait proposé « une modernisation autour de sa brasserie 100 % bio et locale », soutenue par les Caves Mauro.

Les gérants évoquent également des difficultés dans le calendrier des échanges : « Lors de la rencontre suivante, plusieurs éléments essentiels avaient changé, et aucune information claire ne nous avait été communiquée quant à un délai officiel de dépôt de projet », précisent-ils dans le communiqué.

Demande de transparence

Le Zinc souhaite que « la vaste étude de cohérence commerciale » mentionnée par la municipalité soit accessible au public, afin de mieux comprendre les critères qui ont guidé les décisions concernant l’avenir de la halle. L’établissement nuance également l’unanimité présentée concernant la satisfaction des commerçants du marché : « Si certains s’en accommodent, d’autres expriment des inquiétudes légitimes quant à l’avenir de leurs activités et à la transformation du marché. »

Les gérants appellent la Mairie à « réexaminer sa décision » pour que ce « symbole de convivialité monégasque » continue d’incarner l’esprit du marché de la Condamine.