Les livres calendrier de l’Avent : une nouvelle façon de patienter jusqu’à Noël

Oubliez les chocolats ! À l’approche des fêtes, une nouvelle tendance enchante les librairies : les livres calendrier de l’Avent.

Du 1er au 24 décembre, ces ouvrages originaux proposent une histoire, un chapitre ou une énigme par jour pour faire patienter petits et grands jusqu’aux fêtes de Noël. À la Bookinerie de Monaco, Camille nous a dévoilé une sélection d’ouvrages qui vont des tout-petits aux adultes. Dès qu’on pousse la porte de la librairie, l’esprit de Noël se fait sentir. Camille et Arthur ont dressé une étagère spéciale, garnie de romans et de calendriers de l’Avent littéraires. Comme le souligne Camille avec enthousiasme : « Les gens adorent ! On peut en offrir et pour une fois, ce n’est pas quelque chose qui se mange, c’est différent ! » Et c’est vrai que le concept séduit : « Le soir, ça rassemble et réunit la famille. Certains disent même qu’ils ouvrent une case le matin et une autre le soir ! »

© Monaco Tribune

Pour tous les âges et tous les goûts

Ce qui fait la force des livres de l’Avent, c’est leur diversité. À la Bookinerie, on trouve de tout. Pour les tout-petits (4-5 ans) : des calendriers magnifiques avec des mini-contes, comme celui du Père Castor qui reste « le classique de chez classique et qui « marche le mieux », explique Camille.

© Monaco Tribune

Pour les enfants : des premières histoires où chaque case indique le numéro de page à découvrir, ou encore des versions en anglais avec 24 petits livres pour les familles anglophones.

© Monaco Tribune

Pour les adolescents : des romances douces type Cozy Love ou des versions thématiques comme le calendrier Casse-Noisette qui, selon la libraire a bien fonctionné, notamment grâce à l’école de danse située juste au-dessus de la librairie.

© Monaco Tribune

Pour les adultes : des romans à suspense (comme celui de Franck Thilliez où l’on déchire une double page par jour pour découvrir le chapitre), des romances de Noël, ou encore des enquêtes et énigmes à résoudre quotidiennement.

© Monaco Tribune

Un succès qui ne se dément pas

« Au début, on s’est dit bon, on va prendre peut-être un ou deux pour voir comment ça marche », confie Camille. « Et en fait, au fur et à mesure, les gens se sont précipités dessus, notamment les grands-mères pour les petits-enfants ». Idéal pour les enfants qui aiment lire, les adolescents curieux, ou même les adultes à la recherche d’un moment de calme et de plaisir en fin de journée, le livre de l’Avent est le cadeau à offrir ou à s’offrir en fin d’année !