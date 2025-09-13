Découvrez les derniers coups de cœur de la médiathèque avant sa fermeture temporaire

Avant de fermer temporairement ses portes pour s’installer dans ses nouveaux locaux, la Médiathèque propose une dernière sélection, qualifiée d’« indispensable » de la rentrée.

La trilogie sur Cromwell d’Hilary Mantel

Pour la littérature, Sophie a choisi de mettre en avant une trilogie d’Hilary Mantel, romancière britannique décédée récemment. L’autrice a reçu « deux fois le Booker Prize, qui est l’équivalent du prix Goncourt, pour le premier et pour le deuxième tome, ce qui est assez rare », souligne Sophie. La trilogie, publiée en français sous les titres Dans l’ombre des Tudors, Le Conseiller et Le Miroir et la Lumière, retrace l’ascension fascinante de Thomas Cromwell. Ce personnage est un homme du peuple devenu l’un des plus puissants ministres d’Henri VIII. « Il était fils de forgeron et il a réussi à s’élever dans la société pour devenir, ce que l’on considère aujourd’hui, un Premier ministre », raconte Sophie. Cromwell voyage, s’engage dans les guerres, part comme mercenaire en Italie où il s’initie au commerce et à la finance à Florence, avant de rentrer en Angleterre et de gravir les échelons jusqu’aux cercles du pouvoir royal.

Ce qui rend cette trilogie remarquable, c’est la rigueur documentaire d’Hilary Mantel : « Elle s’est vraiment penchée sur l’histoire. Elle s’est bien documentée pour vérifier par exemple quel Lord était présent à ce moment-là ». L’autrice constituait des fiches et des cartes pour chaque détail historique afin de créer un roman historique d’une précision exceptionnelle. Sophie recommande cette trilogie aux lecteurs qui apprécient particulièrement le roman historique. Une œuvre, bien traduite, qui a d’ailleurs inspiré la série télévisée Wolf Hall que la médiathèque recommande également à ceux qui souhaitent approfondir leur découverte de cette période de l’histoire anglaise.

Winter break d’Alexander Payne

L’équipe de la vidéothèque, notamment Tristan, a choisi de mettre en avant un film qui a marqué le cinéma ces dernières années. Winter Break, comédie dramatique d’Alexander Payne sortie en décembre 2023 aux États-Unis. Si le nom d’Alexander Payne n’est pas forcément familier au public français, ce réalisateur américain a pourtant signé une filmographie avec des acteurs de renom. On lui doit notamment About Schmidt avec Jack Nicholson, The Descendants avec George Clooney, ou encore le célèbre Sideways.

L’histoire se déroule dans les années 1970, au cœur d’un internat de Nouvelle-Angleterre. Trois personnages que tout oppose se retrouvent contraints de passer ensemble les vacances de Noël, ce fameux Winter Break. Il y a d’abord Angus, un élève de 17 ans décrit comme « une espèce d’écorché vif ». Face à lui, Paul Hunham, ce professeur d’histoire ancienne « détesté par tous ses élèves, mais aussi par tous ses collègues ». Enfin, Mary, la responsable de la cantine qui se retrouve seule pour nourrir ceux qui ne peuvent rentrer chez eux pour les fêtes. « Au début, ils sont plus nombreux, puis par des événements étranges, ils se retrouvent à n’être plus que trois », explique Tristan. Ces trois personnages « n’ont rien en commun. Ils ne s’aiment pas particulièrement, mais, on va retrouver au fur et à mesure des situations très drôles et très émouvantes ». Progressivement, ce trio improbable va former « une sorte de famille reconstituée » et traverser ensemble ces vacances.

Tristan souligne notamment l’esthétique soignée : « La bande sonore, la photographie… On a vraiment l’impression de regarder un film tourné dans les années 70 ». Cette attention aux détails contribue à l’immersion totale. Tristan recommande ce film à tous ceux qui cherchent une comédie intelligente, loin des codes habituels du cinéma de divertissement. En bref, il s’agit d’un film qui fait rire autant qu’il émeut, porté par des personnages complexes et une réflexion subtile sur la solitude, l’humanité et ces liens inattendus qui se créent parfois dans les moments les plus improbables. Il a été proposé comme film de clôture lors des Ciné d’été organisés à la médiathèque.

L’album The Secret of Us de Gracie Abrams

Côté musique, Dominique a choisi de mettre en avant un album qui « donne de la pêche » : The Secret of Us de Gracie Abrams, sorti en juin 2024. Cette jeune artiste américaine, fille du célèbre réalisateur et producteur J.J. Abrams (Star Wars, Lost, Mission Impossible), s’impose aujourd’hui comme l’une des voix les plus prometteuses de sa génération. Ce qui distingue Gracie Abrams, c’est sa capacité à allier intimité et optimisme : « Ses paroles sont intimes et chargées d’émotion. Elle parle de sa vie amoureuse, de ses problèmes de cœur, la complexité des relations, les non-dits, la vulnérabilité émotionnelle, mais toujours dans un style pop optimiste », analyse Dominique. Cette approche rappelle l’influence de Joni Mitchell, chanteuse folk des années 1970 que l’artiste cite régulièrement comme source d’inspiration.

« Elle commence la musique depuis qu’elle a huit ans, mais c’est en 2019 qu’elle s’impose vraiment. Elle est auteure, compositrice, interprète », explique Dominique. Gracie Abrams a rapidement conquis le public comme Taylor Swift, Lorde, Billie Eilish et Olivia Rodrigo. Elle chante, joue du piano et de la guitare, et surtout, elle écrit ses propres compositions. Parmi les temps forts de l’album, Dominique recommande « Risk », le single principal, ainsi que « Us », le duo avec Taylor Swift. Cette collaboration n’est pas anodine, Gracie Abrams a assuré les premières parties de plusieurs dates de l’Eras Tour de Taylor Swift.

L’album bénéficie d’une production soignée, coproduite par Aaron Dessner, membre du groupe The National et collaborateur reconnu. Avec The Secret of Us, Gracie Abrams signe son album de la maturité : plus affirmée que jamais.

L’album de Sam Fender (2025) – People Watching

Pour clôturer cette sélection, Anaïs a choisi un album qui constitue son « coup de cœur personnel » : People Watching, le troisième opus de Sam Fender sorti en février 2025. Ce genre musical, incarné par des figures comme Bruce Springsteen ou Johnny Cash, se caractérise par « une musique rock qui parle beaucoup des problématiques des catégories sociales un peu défavorisées ». Ce qui distingue Sam Fender, c’est « une écriture très humaine, ancrée dans le quotidien, et notamment dans celui de la classe ouvrière ». L’artiste britannique « raconte des histoires de gens ordinaires avec une simplicité et une sincérité qui touchent le plus grand nombre ». Cette approche authentique résonne particulièrement dans un contexte où la musique mainstream semble parfois déconnectée des réalités sociales.

L’album a été « numéro un des ventes au Royaume-Uni, salué par la critique, récompensé par le Brit Award 2025 du meilleur artiste dans la catégorie rock alternative », souligne Anaïs. « People Watching est un album qui frappe par son immédiateté et son efficacité. Il transmet une énergie positive, fédératrice, tout en restant personnel et authentique ». Un album qui s’impose comme « un indispensable à écouter » pour cette fin d’année à la médiathèque.

La médiathèque continue d’accueillir le public et de permettre les emprunts jusqu’au 19 septembre. Le public peut garder les ouvrages jusqu’à la réouverture de la médiathèque Caroline le 11 décembre sur la promenade Honoré II.