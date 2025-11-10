L’hommage du Prince Albert II à Ayrton Senna lors d’une visite à São Paulo

En déplacement au Brésil pour développer sa Fondation en Amérique latine, le Souverain monégasque a été reçu à l’Institut portant le nom de la légende de la Formule 1.

Le Prince Albert II a effectué une visite placée sous le signe de l’émotion à l’Institut Ayrton Senna, à São Paulo, dans le cadre du lancement des activités sud-américaines de sa Fondation pour l’environnement. Cette rencontre symbolique a permis de célébrer les liens historiques qui unissent le regretté pilote brésilien à la Principauté.

Le chef d’État monégasque a été reçu par les proches du triple champion du monde (1988, 1990, 1991). Bianca Senna, directrice générale de Senna Brands, Bruno Senna, neveu et ancien pilote de F1, Paula Lalli Senna et Ewerton Fulini, vice-président de l’Institut, ont accueilli le Souverain devant la monoplace du pilote, l’emblématique McLaren.

Un projet éducatif d’envergure nationale

Le moment fort de la visite demeure la signature par le Prince d’une réplique du casque « Monaco 1987 », témoignage des victoires inoubliables d’Ayrton Senna sur le fameux circuit monégasque, où il s’est imposé à six reprises. Une exposition exclusive présentant des objets personnels du champion a également mis en valeur ses attaches singulières avec le Rocher.

© Michael Alesi / Palais Princier

Au-delà de l’hommage sportif, la rencontre a permis de découvrir l’ampleur du travail accompli par l’Institut Ayrton Senna. Fondée par le pilote et sa famille, cette organisation reconnue d’utilité publique au Brésil est présidée par Viviane Senna-Lalli, la sœur du champion.

L’Institut développe depuis une trentaine d’années des programmes éducatifs destinés aux jeunes Brésiliens, en collaboration avec les autorités publiques, les entreprises et le tissu associatif local. Cette dimension sociale perpétue ainsi l’engagement humaniste qui animait Ayrton Senna, décédé à seulement 34 ans lors du Grand Prix de Saint-Marin le 1er mai 1994.