Monaco Sportsboat Winter Series : G-Spot vainqueur sur ses terres lors du premier acte

Le Yacht Club de Monaco a ouvert sa saison hivernale avec une démonstration de force du bateau local dans la catégorie J/70.

Le coup d’envoi de la saison 2025-2026 des Monaco Sportsboat Winter Series a été lancé il y a une dizaine de jours. Giangiacomo Serena di Lapigio, à la barre de G-Spot, a impressionné les 22 autres équipages en remportant cinq des huit courses disputées sur les trois journées. Cette performance permet au représentant du Yacht Club de Monaco de prendre ses distances avec ses adversaires, avec neuf points d’avance au classement général.

L’équipage italien d’Alice occupe la deuxième position, seul concurrent à avoir maintenu la pression lors des manches disputées samedi. Les Français d’Euro-Voiles complètent le trio de tête grâce à une dernière journée réussie.

Une course qui a tenu toutes ses promesses © Mesi

Une flotte compétitive et resserrée

Au-delà du top 10, les écarts infimes entre les concurrents laissent présager de sérieuses confrontations lors des prochaines manches. Dans la catégorie Corinthien, Euro-Voiles s’est également imposé, devançant les équipages suisses de Tarte-3Nuits.com et Rhubarbe3Nuits.com. La J/70 Monaco Class Association confirme son statut avec 17 équipes inscrites, dont dix monégasques. Cette concentration fait d’elle l’une des flottes les plus importantes de Méditerranée dans cette catégorie.

Ces régates hivernales constituent une préparation stratégique avant la 42e Primo Cup – Trophée UBS, prévue du 5 au 8 mars 2026. Cette épreuve historique, créée par le Prince Albert II, représente l’un des temps forts de la saison méditerranéenne en monotypie. Le deuxième acte se tiendra du 4 au 7 décembre. Entre-temps, le club accueillera le Navicap Challenge – Trophée Elena Sivoldaeva du 28 au 30 novembre, compétition inclusive réunissant marins valides et en situation de handicap.