Navicap Challenge : une régate inclusive pour la troisième année consécutive à Monaco

Le Yacht Club de Monaco organise du 28 au 30 novembre une compétition nautique ouverte aux navigateurs valides et en situation de handicap.

Le plan d’eau monégasque accueille ce week-end la troisième édition du Navicap Challenge – Trophée Elena Sivoldaeva. L’événement rassemble environ cent participants répartis en une soixantaine d’équipages venus de six pays : Angleterre, France, Italie, Suisse, Belgique et Monaco. Cette croissance confirme l’intérêt pour cette manifestation qui précède la Journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre.

Format accessible à tous

Les équipages de deux personnes s’affrontent à bord de voiliers Hansa 303, des bateaux réputés pour leur stabilité et leur maniabilité. Ces embarcations, acquises grâce au soutien d’Elena Sivoldaeva, membre du Yacht Club de Monaco, permettent à chacun de barrer et manœuvrer de façon autonome. La composition des duos reste libre : deux navigateurs valides, deux personnes en situation de handicap, ou un équipage mixte. « Cette épreuve permet à des équipages mixtes d’accéder à la régate », souligne Bernard d’Alessandri, secrétaire général du YCM, insistant sur l’importance de la coordination d’équipe plutôt que des capacités individuelles.

Les voiliers autour de la Principauté © DR

La compétition s’articule en trois phases sur des parcours triangulaires. Le Round Robin oppose d’abord tous les groupes entre eux. Les meilleurs équipages disputent ensuite le Rond Or, tandis que les autres participent aux séries Argent, Bronze et Vermeil. En cas d’égalité, la dernière manche départage les concurrents. Le premier départ sera donné ce vendredi à 14h00. Les courses reprendront ensuite le lendemain et dimanche à partir de 11h00. L’événement est organisé par le Yacht Club de Monaco en collaboration avec FxPro et North Sails, dans le cadre de l’initiative « Monaco, Capital of Advanced Yachting ».