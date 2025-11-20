Sur le parquet de l’ASVEL, la Roca Team signe une victoire historique

Il n’y a eu aucun suspense dans cette rencontre 100% française entre l’ASVEL et le club de la Principauté, largement vainqueur sur le parquet lyonnais, brisant ainsi une série de deux revers consécutifs en Euroligue.

Si le séjour dans la capitale serbe n’a pas été concluant la semaine dernière, la Roca Team avait à cœur de se racheter lors de cette 12ème journée d’Euroligue ce mercredi soir. Sur le parquet de la LDLC Arena, les hommes de Vassilis Spanoulis ont répondu présent avec une prestation collective aboutie face à l’un des autres représentants français de la compétition, par une victoire nette et sans appel (52-84).

Avec un effectif au complet, l’entraîneur monégasque a aligné un cinq de départ composé de Mike James, Matthew Strazel, Alpha Diallo, Jaron Blossomgame et Daniel Theis. Si le début de rencontre a été timide de part et d’autre (14-11 après dix minutes), les visiteurs ont progressivement haussé le ton.

Le deuxième quart-temps a marqué un tournant. En effet, grâce à une défense agressive et une meilleure efficacité offensive, les Monégasques ont creusé l’écart pour rentrer aux vestiaires avec 13 points d’avance (34-21). Nikola Mirotic et Elie Okobo ont d’ailleurs apporté de précieuses solutions en sortie de banc.

En seconde période, les coéquipiers de Matthew Strazel n’ont laissé aucune chance à leur adversaire. Le trio James-Diallo-Mirotic a montré toute l’étendue de son talent, portant l’avance à 24 points à l’entame du dernier quart-temps (64-40). Alpha Diallo s’est particulièrement illustré en défense, confirmant son statut de joueur majeur de l’Euroligue.

Mike James sends Kevarrius Hayes through the roof 🚀 pic.twitter.com/cWHkROZ2GC — SKWEEK (@skweektv) November 19, 2025

En cette journée si spéciale, synonyme de Fête Nationale, la Roca Team signe une victoire avec la plus grande marge de points depuis son arrivée dans cette compétition en 2021 ! Cela lui permet de se replacer dans la course aux playoffs en fin de saison. De quoi redonner de la confiance à une équipe qui recevra les Stambouliotes de l’Anadolu Efes la semaine prochaine.