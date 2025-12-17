Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Brève

Karl Lagerfeld : les secrets de l’homme derrière les lunettes noires révélés dans un documentaire

Par Monaco Tribune
Publié le 17 décembre 2025
1 minute de lecture
Karl Lagerfeld était un ami proche de la Princesse Caroline © DR
Par Monaco Tribune
- 17 décembre 2025
1 minute de lecture

Dans un documentaire, TVMonaco propose un voyage au cœur de l’univers de l’un des créateurs les plus emblématiques du XXe siècle.

Queue-de-cheval argentée, lunettes sombres et cols amidonnés : Karl Lagerfeld avait fait de son apparence une véritable signature. Mais qui se cachait réellement derrière cette image soigneusement construite ? Le documentaire « Karl Lagerfeld : Un portrait intime », diffusé sur TVMonaco ce mercredi 17 décembre à 22h55, tente de percer le mystère de cet homme, ami proche de la Princesse Caroline, qui affirmait avec malice être « immortel ».

À travers des interviews exclusives et des archives rares, le film explore la philosophie de vie singulière du couturier allemand, disparu en 2019. Un homme résolument ancré dans le présent, refusant toute nostalgie. « Vivre de souvenirs donne l’impression que les choses étaient meilleures, alors qu’elles n’étaient peut-être pas si formidables », confiait-il.

Une icône qui cultivait le mystère

Le créateur avait érigé le secret en art de vivre, se comparant lui-même à des figures comme Andy Warhol ou Jean Cocteau. Cette distance savamment entretenue avec le monde constituait à la fois un outil de communication et une protection personnelle. Le documentaire franchit ce « mur de verre » évoqué par Lagerfeld pour révéler l’homme derrière la légende : ses sources d’inspiration, ses contradictions et sa vision singulière de l’existence.

Karl Lagerfeld et Monaco : une histoire d’amour
  • Le documentaire est diffusé ce mercredi à 22h55 sur TVMonaco, accessible sur le canal 35 de la TNT et via les box des principaux opérateurs. Il sera également disponible en streaming sur tvmonaco.com.