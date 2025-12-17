Karl Lagerfeld : les secrets de l’homme derrière les lunettes noires révélés dans un documentaire

Dans un documentaire, TVMonaco propose un voyage au cœur de l’univers de l’un des créateurs les plus emblématiques du XXe siècle.

Queue-de-cheval argentée, lunettes sombres et cols amidonnés : Karl Lagerfeld avait fait de son apparence une véritable signature. Mais qui se cachait réellement derrière cette image soigneusement construite ? Le documentaire « Karl Lagerfeld : Un portrait intime », diffusé sur TVMonaco ce mercredi 17 décembre à 22h55, tente de percer le mystère de cet homme, ami proche de la Princesse Caroline, qui affirmait avec malice être « immortel ».

À travers des interviews exclusives et des archives rares, le film explore la philosophie de vie singulière du couturier allemand, disparu en 2019. Un homme résolument ancré dans le présent, refusant toute nostalgie. « Vivre de souvenirs donne l’impression que les choses étaient meilleures, alors qu’elles n’étaient peut-être pas si formidables », confiait-il.

Une icône qui cultivait le mystère

Le créateur avait érigé le secret en art de vivre, se comparant lui-même à des figures comme Andy Warhol ou Jean Cocteau. Cette distance savamment entretenue avec le monde constituait à la fois un outil de communication et une protection personnelle. Le documentaire franchit ce « mur de verre » évoqué par Lagerfeld pour révéler l’homme derrière la légende : ses sources d’inspiration, ses contradictions et sa vision singulière de l’existence.